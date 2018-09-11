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"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Лера Кудрявцева обратилась к общественности. Популярная телеведущая призвала помочь женщине, у 16-летнего сына которой диагностировали острый лейкоз.
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Популярная телеведущая Лера Кудрявцева 13 августа родила дочь Марию. Отцом ребенка стал ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров. Блондинка души не чает в своей крошке, а из-за беременности и родов все чувства ее обострены, поэтому Лера не смогла пройти мимо клича о помощи, который бросила психолог и педагог Виктория Кейлин. "Ребята , очень вас прошу давайте поможем замечательной Виктория Кейлин у которой случилась беда с сыном 🙏🏽 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к общественности Кудрявцева на своей страничке в Facebook.

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Далее телеведущая опубликовала крик о помощи самой Кейлин. Та рассказала, что совершенно случайно узнала о болезни своего 16-летнего сына. "Как сквозь туман, до твоего сознания долетают обрывки слов "острый лейкоз", "4 стадия", "готовься", "может умереть в любой момент". Сначала ты не веришь и ловишь ртом воздух, который не попадает в легкие, застывая в районе горла. Потом ты очень хочешь упасть в обморок, но не можешь, потому что твое тело отказывается тебе подчиняться. Потом до тебя доходит смысл сказанного, и ты в панике начинаешь обзваниваться друзей и знакомых, путая номера и не попадая пальцем в кнопки. А потом наступает тишина. Он лежит в больничной палате, окутанный проводами капельниц, а твое тело, скрючившись, сидит в углу, отсчитывая вздохи и призывая на помощь всех святых – от Бога до деда Мороза. Ты готов отдать все и сразу за одно только слово – "надежда", – поведала убитая страшным известием мать.

Чтобы это не выглядело как "стояние с протянутой рукой", Виктория решила собрать недостающую сумму на лечение наследника с помощью своих книг, выставив их на продажу. "Фиксированной цены не будет – вы сами решаете, сколько готовы перевести. Все собранные средства пойдут на лечение", – сообщила она. В конце поста Леры Кудрявцевой указаны все данные, чтобы любой желающий мог помочь несчастной матери и ее борющемуся с раком 16-летнему сыну.

Автор: Наталья Аряева11 сентября 2018, 14:11
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Как менялась Лера Кудрявцева

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