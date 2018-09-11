"Грань перечеркнута, слов назад не вернуть": заявление униженного Тимати

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) выступил с заявлением. Певец и продюсер дал жесткий отпор Хабибу Нурмагомедову.

Пространный пост оставил Тимати на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артист опубликовал свою фотографию, на которой изображен крупным планом с улыбкой на лице, однако текст записи оказался не таким дружелюбным. "Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – жестко заявил Тимати.

Далее он развил тему. "Так же для всех не далеких, узколобых – разжигание межнациональных конфликтов на почве "религиозных соображений" достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом.Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом", – отметил продюсер.

Тимати указал на несостыковки между словами и действиями. "Пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями", – заключил артист.

При этом продюсер признал, что был вынужден поступить так, а не иначе. "Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою", – завершил свой пост Тимати.

Все началось с того, что Егор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как в соцсетях ему начали поступать угрозы от местных жителей. Отметим, что билеты на выступление артиста были проданы полностью. Говорят, свое категоричное мнение высказывал и известный боец Хабиб Нурмагомедов.

В ответ Тимати записал видео, в котором обращается к спортсмену. Он объяснил, что в песнях его музыкантов нет призыва к насилию или экстремизму, их любят и ждут в Дагестане. Тот отреагировал эмоционально. "Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас", – написал у себя в Instagram спортсмен, давая понять, что у него нет времени на разборки, так как он готовится к важному бою.

Хабиб заявил, что имеет право высказывать свое мнение. "Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить", – пообещал спортсмен.

В заключение он обратился к мужчинам Дагестана. "Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят", – хлестко заявил Нурмагомедов.