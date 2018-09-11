Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Вторник 11 сентября
Лента новостей
16:58
В Казани на зебре иномарка насмерть сбила 10-летнюю девочку
16:50
Все рухнет: названа причина нового мирового кризиса
16:48
"Руки Вверх" раскачают "Танцами" Adrenaline Stadium
16:48
Вика Цыганова выступит с юбилейной программой "30 лет на сцене"
16:41
В Крокусе состоится юбилейный концерт легендарной группы A’STUDIO
16:41
"Иванушки INTERNATIONAL" выступят в клубе Adrenaline STADIUM
16:41
Группа "Пикник" выступит в Крокусе с новой программой
16:30
В Екатеринбурге загорелся трамвай с пассажирами
15:27
Все дороги ведут в Рим: "отравителей" Скрипалей сдал Аполлон
15:04
Движение вверх: ГК "КОРТРОС" наращивает прибыль
14:54
Явка москвичей на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
14:37
Осмелевший Порошенко приготовился атаковать Россию
14:19
В Сочи местный житель расстрелял 50-летнего мужчину
14:14
Траур по Захарченко разъярил украинцев
13:52
Под Москвой в автоаварии погиб человек
13:48
Норвегия: пешая Одиссея
13:31
"Сделаю из тебя отбивную": глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на бой
13:11
Госдума наращивает международное сотрудничество
13:09
Под Петербургом нашли скелет с жетоном МЧС
12:51
Средний результат "Единой России" на выборах превысил 60%
12:30
Госдума ликвидирует законодательные завалы
12:18
Возбужденный лось держит в страхе Подмосковье
12:11
Какие роли играют люди
11:52
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
11:51
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
11:44
Госдума повышает роль молодежи в законотворчестве
11:41
Audi TT RS: культовый спорткар для ценителей прекрасного
11:39
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
11:26
Скрипаль высказалась о своей причастности к "отравителям" из России
11:08
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину на зебре
10:41
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
10:35
В Прикамье водитель сбил толпу пешеходов и скрылся
10:33
Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом
10:15
Известную российскую актрису экстренно госпитализировали
10:14
Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
09:54
Похудела до 17 кг: звезда "Дома-2" объявила о лечении
09:46
Человек года: Артем Дзюба получил престижную награду
09:34
"Выкидыш!": Таня Терешина сделала заявление после выходки молодого жениха
09:19
Россиянам пообещали высокие зарплаты
09:05
Госпитализированная Василиса Володина о своей беременности и шизофрении
09:03
Казус на вечеринке: Шнуров вышел в свет с новой подругой и забыл ее имя
08:22
"Каждая тварь ответит за слова": Тимати и Крида публично унизили
08:22
Никита Михалков перенес срочную операцию в Москве
08:20
Молодая актриса родила больному Петросяну
08:05
Под Иркутском обрушилось здание школы
22:00
"Обещал выпороть": напуганная Борисова ищет защиты от бывшего мужа
21:58
"Чистильщики": Сергей Скрипаль отравлен по голливудскому сценарию
21:48
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову
21:47
В Екатеринбурге автоледи на Lexus сбила ребенка и сбежала
21:42
Российского журналиста нашли мертвым в реке
21:37
Костенко нелепо оправдалась за оголенную грудь
21:14
Сборная России по футболу унизила Чехию
21:05
Экстремально похудевшего Фадеева не узнают люди
21:00
"Назвала сына выродком": Гусев раскрыл причину развода с Романец
20:59
Как живет бросившая мужа Порошина
20:56
Вернувшийся из тюрьмы россиянин изнасиловал восьмилетнюю девочку
20:49
Волгоградец напал на участкового с топором
20:38
Покидающая Великобританию Меган Маркл пошла по пути принцессы Дианы
20:37
Россиянка сбежала по карнизу многоэтажки от разъяренного мужа
20:15
Питт и Энистон тайно отдохнули в Италии
20:03
В Петербурге в ДТП с маршруткой погибли люди
19:46
"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар"
19:36
Захарова свела с ума ножками в чулочках
19:31
Дроботенко рассказал о рыдающем от бессилия умирающем Задорнове
19:10
Тюменцы страдают от недостатка автобусов
18:54
Солнцев высмеял брошенную Боню за черные дыры (видео)
18:32
Порнофото звезды "Пацанок" утекли в Сеть
18:30
"Влил шприц адреналина": врачи пытаются помочь больной Дакоте
18:18
Пьяный омич пытался взорвать пятиэтажку
18:15
Уморить до смерти: Украина придумала наказание для Крыма
18:05
"Щека съехала": перекошенную Волочкову отправили к медикам
17:57
45-летний мужчина инсценировал собственное похищение ради вечеринки
17:50
Начало конца: родился предвестник апокалипсиса
17:38
Пенсионера трижды переехали автомобили под Волгоградом
17:34
Володин поддержал законопроект об отказе депутатов от пенсионных надбавок
17:32
Володин рассказал о приоритетах Госдумы в осеннюю сессию
17:27
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
17:06
Тутберидзе отправила уязвленную Медведеву рожать детей
17:06
Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова
16:49
Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями
16:42
Житель Подмосковья вспорол другу живот
16:28
В Германии сорвано покушение на Горбачева
16:26
Кончаловский развелся ради иностранки
16:18
Выгнать с позором: обнаглевших Киркорова и Баскова выдворяют из России
16:17
Житель Башкирии угнал КамАЗ и протаранил ограду кладбища
16:07
Без трусов, но в шляпе: голый армянин устроил танцы в эфире "Дома-2"
16:04
Москва поставила на место обезумевшего Трампа
16:01
Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова
15:57
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
15:56
Точно беременна: мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми
15:24
Известный 20-летний футболист погиб в перестрелке
15:14
К чему снится мышь
14:34
Трамп готов развязать третью мировую
14:28
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
14:24
"С ним я была открыта": овдовевшая Зудина о контакте с известным актером
14:23
Россиян предупредили об опасной эпидемии
14:21
Одурачившая россиян Гузеева перешла все границы
14:07
В каком регионе России самые высокие зарплаты
14:04
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
14:03
Володин поздравил новоизбранных депутатов Госдумы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аллегрова показала постаревшую дочь
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
Беременная пятым ребенком Порошина развелась с мужем
Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
Поклонники в слезах: врачи не смогли спасти инфицированного Леонтьева
Шоу-бизнес

Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова

Александр Серов и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк уверяет, что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. Он приехал на съемки второго выпуска программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы расставить все точки над i. 
прочитано 5116 раз

Певица Саша Рэй, которая познакомила Друзьяк и Серова, рассказала присутствующим в студии, что Дарья после ухода из "Дома-2" всеми силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе. "Она звонила, писала нам. Я говорю: "Ну Даша, у меня есть знакомый, народный артист, я могу тебя с ним познакомить, он может тебя прослушать, он точно скажет, куда тебе двигаться", – отметила певица.

ПО ТЕМЕ

Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова

64-летний Серов избил и вышвырнул юную проститутку после интима

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

По словам Рэй, Друзьяк искала богатого спонсора, который мог бы дать деньги на ее продвижение. Также артистка вспомнила, что экс-участница "Дома-2" встречалась с бывшим любовником в то время, пока жила в квартире Серова и, возможно, беременность наступила именно после этих свиданий.

Серов вторит Саше Рэй, он действительно прослушивал модель, но талант в ней не разглядел. "Пришел человек для того, чтобы попробовать себя как певица. Оказалось, что как певица она не в форме еще, она сырая, она не годится еще в пение. Я ей сказал, что ты можешь жить, раз жилья нету, живи у меня, раз Саша попросила. Я приходил к ней, но приходил без бутылки. Она придумала все. Никакого изнасилования не было. Это полная чушь", – рассказал Александр.

Артист уверил присутствующих, что бывшая звезда телестройки жила у него не 21 день, как заявляет, а всего 12 суток. Из квартиры ее никто не выкидывал, она сняла комнату и переехала. Эти слова артиста подтвердил пиар-менеджер звезды Егор Суриков. Молодой человек предоставил редакторам видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых девушка самостоятельно въезжает в апартаменты Серова, а потом выезжает оттуда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Серов (@alexander_serov_official)

В запале Александр нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Она вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое на Серова, однако девушку сбил с ног подскочивший Суриков.

Эксперты в студии разделились на два лагеря. Одни с пеной у рта защищали Друзьяк, другие не верили рассказу модели, поэтому приняли сторону народного артиста. Завязалась драка. Разгоряченных героев и гостей пришлось разнимать ведущему Андрею Малахову и подоспевшим охранникам.

До программы Друзьяк прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфолог Игорь Володин объявил результаты присутствующим. "На вопрос: "Была ли у нее корысть к Александру Серову?" – она ответила: "Да", "Был ли секс между ними?" – она говорит правду – был. Но изнасилования никакого не было, после он ей дал денег", – рассказал эксперт. Также специалист отметил, что, скорее всего, девушка не беременна.

То, что Дарья не в положении, подтвердили и сотрудники клиники, где Друзьяк проходила обследование. По словам медиков, у модели не выявлены травмы, характерные для насильственного полового акта, также не подтвердился гормональный анализ на беременность.

Адвокат Серова рассказал, что народный артист готовит заявление в суд за клевету. Сообщение юриста не испугало экс-участницу телестройки, она продолжила рассказывать про изнасилование и поливать Серова грязью.

Автор: Руслана Алексеева11 сентября 2018, 15:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики

567

комментарии

Политика

Осмелевший Порошенко приготовился атаковать Россию
Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями
Москва поставила на место обезумевшего Трампа

Шоу-бизнес

Маленькая дочь Виторгана поседела от переживаний
Максакова расправилась с болтливой бывшей женой Вороненкова
Инфицированный Леонтьев оставил странное послание
Летучая сразила народ экстремальным декольте

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Молодая актриса родила больному Петросяну

Женщина сообщила сенсационную информацию
Шоу-бизнес

Никита Михалков перенес срочную операцию в Москве

Режиссер был госпитализирован
Шоу-бизнес

"Что мы с ребенком тебе сделали?": Блюменкранцы устроили грязную драку в "Доме-2"

Супруги на грани развода
Шоу-бизнес

Праздник умершего Кобзона обернулся для украинцев катастрофой

Упоминания о певце нервируют Киев

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс
Совет на выходные

Фоторепортажи

Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками
Киски российских знаменитостей вызвали переполох
Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

Спорт

Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала

Регионы

Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Землетрясение на Урале попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru