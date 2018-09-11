Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова

Модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк уверяет, что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. Он приехал на съемки второго выпуска программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы расставить все точки над i.

Певица Саша Рэй, которая познакомила Друзьяк и Серова, рассказала присутствующим в студии, что Дарья после ухода из "Дома-2" всеми силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе. "Она звонила, писала нам. Я говорю: "Ну Даша, у меня есть знакомый, народный артист, я могу тебя с ним познакомить, он может тебя прослушать, он точно скажет, куда тебе двигаться", – отметила певица.

По словам Рэй, Друзьяк искала богатого спонсора, который мог бы дать деньги на ее продвижение. Также артистка вспомнила, что экс-участница "Дома-2" встречалась с бывшим любовником в то время, пока жила в квартире Серова и, возможно, беременность наступила именно после этих свиданий.

Серов вторит Саше Рэй, он действительно прослушивал модель, но талант в ней не разглядел. "Пришел человек для того, чтобы попробовать себя как певица. Оказалось, что как певица она не в форме еще, она сырая, она не годится еще в пение. Я ей сказал, что ты можешь жить, раз жилья нету, живи у меня, раз Саша попросила. Я приходил к ней, но приходил без бутылки. Она придумала все. Никакого изнасилования не было. Это полная чушь", – рассказал Александр.

Артист уверил присутствующих, что бывшая звезда телестройки жила у него не 21 день, как заявляет, а всего 12 суток. Из квартиры ее никто не выкидывал, она сняла комнату и переехала. Эти слова артиста подтвердил пиар-менеджер звезды Егор Суриков. Молодой человек предоставил редакторам видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых девушка самостоятельно въезжает в апартаменты Серова, а потом выезжает оттуда.

В запале Александр нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Она вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое на Серова, однако девушку сбил с ног подскочивший Суриков.

Эксперты в студии разделились на два лагеря. Одни с пеной у рта защищали Друзьяк, другие не верили рассказу модели, поэтому приняли сторону народного артиста. Завязалась драка. Разгоряченных героев и гостей пришлось разнимать ведущему Андрею Малахову и подоспевшим охранникам.

До программы Друзьяк прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфолог Игорь Володин объявил результаты присутствующим. "На вопрос: "Была ли у нее корысть к Александру Серову?" – она ответила: "Да", "Был ли секс между ними?" – она говорит правду – был. Но изнасилования никакого не было, после он ей дал денег", – рассказал эксперт. Также специалист отметил, что, скорее всего, девушка не беременна.

То, что Дарья не в положении, подтвердили и сотрудники клиники, где Друзьяк проходила обследование. По словам медиков, у модели не выявлены травмы, характерные для насильственного полового акта, также не подтвердился гормональный анализ на беременность.

Адвокат Серова рассказал, что народный артист готовит заявление в суд за клевету. Сообщение юриста не испугало экс-участницу телестройки, она продолжила рассказывать про изнасилование и поливать Серова грязью.