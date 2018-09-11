По стопам Петросяна: Звягинцев развелся с супругой и стал завидным женихом

Андрей Звягинцев разводится. Об этом сообщают некоторые telegram-каналы. Режиссера "Нелюбви" уже включили в список завидных женихов.

Режиссер нашумевших картин "Нелюбовь", "Левиафан" и "Елена" теперь официально свободен – об этом сообщают каналы мессенджера Telegram со ссылкой на инсайдеров. Имя Андрея Звягинцева упоминается в списках самых завидных женихов России.

"Пост осенне-лирический. Обнадеживающий. Для девушек. Когда-то Forbes и Tatler публиковали "топ завидные женихи". Почти возрождаем традицию", – пишут авторы публикации. Они напоминают о недавно переживших развод звездных холостяках. В перечень попали, в частности, Сергей Шнуров и Андрей Смоляков.

Лауреат Каннского кинофестиваля также упомянут. "Ну, и мечта для охотниц – режиссер Андрей Звягинцев. Венецианский и каннский лауреат официально свободен. Так что, девушки, не теряйтесь!" – пишет автор. По мнению Telegram-канала "Закулиска", рано списывать со счетов также Джигарханяна с Петросяном.

В 2017 году в прокат вышла драма Звягинцева "Нелюбовь", повествующая о разводе в московской семье. Картина получила приз в Каннах, уступив Гран-при смотра шведской сатире "Квадрат". Лента была номинирована на "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Нелюбовь" стала первой российской картиной, удостоенной французской премии "Сезар".

Режиссер был женат дважды. С первой супругой Ириной Гриневой постановщик прожил в браке шесть лет. После расставания с режиссером она вышла замуж за фигуриста Максима Шабалина. А у Звягинцева в браке с Анной Матвеевой родился сын Петр. В следующем году мальчику исполнится десять лет, пишет "Вокруг ТВ".