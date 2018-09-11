Полуголую Собчак разнесли за пошлость

Телеведущая поделилась в микроблоге с поклонниками архивным снимком. Однако смелое фото вызвало шквал критики.

На черно-белом снимке Ксения позирует в позе собаки в одном нижнем белье и чулках. "Нашла тут в архиве. Для любителей ЧБ. Разбивая вдребезги", – подписала снимок знаменитость. Также она снабдила публикацию хештегом #какмолодымыбыли.

Подписчики возмутились. Такого они, судя по всему, от экс-кандидата в президенты не ожидали.

"Хорошая" кандидатура в президенты России... И предвыборный плакат почти уже готов...!", "Ну, не знаю. Я б не хотела видеть своего будущего президента в таком виде", "Была бы она фотомодель или хотя бы актриса, я бы сказала: "Классно!" Но когда на кону политика, то такие фото совсем неуместны. Вы вообще, что ли, разницы не видите?", "Как рвотное средство покатит", "Мораль уходит в прошлое… народ ищет утех??? Где женская скромность??? А стыд???" – разнесли Собчак пользователи Instagram.

Однако нашлись и самые преданные поклонники, которым любое поведение звезды нипочем. Они написали Ксении массу комплиментов, отметив, что снимком могут быть недовольны только ханжи. Были и те, кто предположил, что своим постом ведущая намеренно спровоцировала публику, чтобы посмотреть на реакцию.