"Скоро умру": У жены развратного попа из "Дома-2" нашли растущую опухоль

Экс-участник "Дома-2" и бывший священник Вальтер Соломенцев недавно узнал о болезни супруги Галины, которая родила ему троих детей. Диагноз благоверной не заставил мужчину вернуться в семью.

Минувшим летом Галина Соломенцева подарила мужу еще одного сына. Имя малыша родители не разглашают, однако подробностями своей личной жизни делятся с удовольствием.

Экс-поп ушел от жены к любовнице Олесе Лисовской. И хотя их отношения далеки от идеала, именно с ней он видит совместное будущее. Известие о том, что у Галины диагностировали опухоль в матке, заставило бывшего жителя телестройки забыть о прелюбодеяниях с новой зазнобой вернуться к детям.

"У Галины опухоль в матке. Пока врачи не смогли определить ее этимологию. Предполагают, что это обычная миома. Но есть вероятность, что опухоль может быть злокачественной. Даже если ничего опасного нет, бывшей жене нужно время на лечение и восстановление. А долго быть рядом с ней я не смогу, у меня просто взорвется мозг от постоянных скандалов, которые она устраивает", - жалуется Вальтер. Он считает дни, когда сможет всецело посвятить себя Лисовской.

Галина не раскисает. Ей волноваться некогда. Она вынуждена одна справляться с тремя малышами. Молодая мать не может пройти полное обследование, так как не с кем оставить наследников.

По словам супруги экс-попа, такие проблемы есть у многих женщин. "Она у меня загадочная: врачи ее то видят, то не видят. То опухоль большая, то маленькая, и это непонятно", – поведала Галина.

"Когда я узнала о диагнозе, сначала испугалась, плакала, думала, скоро умру. Но потом поняла, что нет поводов для волнений. Правда, медики говорят, что после родов опухоль стала расти. Сейчас я просто молюсь", - цитирует женщину Dom2Life.ru.