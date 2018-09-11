Во Франции найден мертвым любовник принцессы Дианы

Скончался Оливер Хоар, известный как друг принца Чарльза и один из возлюбленных принцессы Дианы. 73-летнего мужчину нашли мертвым в его доме. Ннесколько лет он боролся с раком, передает Daily Express.
Оливер Хоар и принцесса Диана закрутили роман в 1992 году. Тогда же принц Чарльз и леди Ди после многочисленных скандалов перестали жить вместе.
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