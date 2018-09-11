Ни единой причины выстоять: развод довел Дакоту до больницы

Певица, переживающая развод с Владом Соколовским, серьезно заболела. Более того, слегла с температурой и ее дочка Мия.

Печальной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Рита Дакота рассказала, что уже несколько дней находится дома.

"У меня всю жизнь так. Организм в любой стрессовой ситуации держится-держится, и как только важный концерт отпет/важная работа завершена/больше нет ни единой причины "выстоять" – все, я трупом. Вот второй день лежу с температурищей, без голоса, говорить почти не могу. Мию заразила, у нее тоже 38. Педиатр была утром, лечение назначила…", – написала звезда. Также она выразила благодарность соседям, которые бегают за лекарствами и привозят разных "вкусняшек".

Дакота отметила, что из-за болезни у нее режет глаза, поэтому ей трудно читать. Однако она может смотреть фильмы на большом экране. Исполнительница попросила поклонников посоветовать ей интересные картины.

Подписчики пожелали Рите скорейшего исцеления. "Скорейшего выздоровления! Не забудьте сказать организму, что вы его очень любите", "Выздоравливайте, Рита! Советую посмотреть вам фильм "Век Адалин". Обожаю просто его, могу часто пересматривать", "Лучшее во мне". Этот фильм просто запал мне в душу", "Семь жизней, очень хороший фильм и поправляйтесь скорее", – написали фолловеры.

Напомним, 11 августа этого года певица объявила о разводе. Оказалось, Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из приятелей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.





