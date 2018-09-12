Насмерть испуганная Елена Яковлева: Я не смогу спастись
Елена Яковлева увидела пожар в доме напротив. На балконе женщина билась в ожидании пожарных. Увидев такую картину, актриса очень испугалась. "Я была в панике и ужасе, не понимала, что делать, куда звонить. Никак не могла вспомнить эти две нужные цифры…" – призналась Яковлева.
К счастью, женщину удалось спасти, а у Елены после инцидента развилась фобия. Она думать ни о чем, кроме потенциального пожара, не могла. "Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Боялась, что случится пожар, и я не смогу спастись", – поделилась своими страхами артистка.
Яковлева решила начать борьбу с фобией, причем выбрала довольно нестандартный способ. Популярная актриса решила воспользоваться кинематографическим методом – связанными простынями, которые она прикрепила к батарее. На тот момент Елена жила на третьем этаже, поэтому постельного белья ей вполне хватило.
На этом артистка не остановилась. "Я придумала, что, если загорится квартира, сначала выброшу матрас, а потом уже полезу в окно", – рассказала Яковлева изданию "7Дней". Востребованная артистка отметила, что привязанная к батарее простыня довольно долго просуществовала – до тех пор, пока Елена не переехала в другую квартиру.
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