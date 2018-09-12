Звезда Comedy Woman во второй раз станет мамой

Актриса Наталия Медведева, которая стала популярной благодаря проекту Comedy Woman, станет мамой во второй раз. Это случится довольно скоро, пишет teleprogramma.pro.
Источники утверждают, что видели звезду комедийного шоу в центре Москвы, передает EG.ru. Согласно появившимся данным, артистка уже на восьмом месяце. Напомним, что первенец родился у Медведевой три года назад.
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