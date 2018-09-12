Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке

Скандал вокруг Евгения Петросяна и его бурной личной жизни, в которой якобы задействована не одна Татьяна Брухунова, не утихает. Внимательные журналисты обратили внимание, что названная виновницей развода юмориста женщина подчистила свою страницу в соцсети – удалила некоторые фотографии и запретила всем комментировать публикации.

По некоторым данным, у Татьяны Брухуновой есть несколько страниц в социальных сетях. Так, репортеры обнаружили ее аккаунты в Instagram и Facebook. Однако оба оказались закрыты. Если страничка Брухуновой в Instagram даже не просматривается, то Facebook чуть более информативен.

Однако и там произошли изменения. Так, Татьяна подчистила свой профиль – удалила несколько фотографий, оставив лишь две, а еще закрыла возможность комментирования публикаций пользователями. Говорят, это случилось вскоре после того, как бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур на всю страну заявила, что у Евгения Петросяна есть молодая любовница и это вовсе не Татьяна Брухунова.

Ранее Мазур дала интервью, в котором рассказала, что якобы на нее вышла некая молодая актриса и поведала душераздирающую историю. Будто бы эта женщина годами была любовницей юмориста и даже родила ему ребенка. При этом информаторша намекнула Элине, что артист крайне скуп, а еще у него якобы проблемы со здоровьем.

Мазур объяснила, что на нее вышли с целью нанять в качестве менеджера, но сама она ко всей этой информации относится с большим скепсисом. Элина убеждена, что ее хотят "втравить в историю", а также досадить Елене Степаненко, которая пока еще является законной супругой Евгения Петросяна.

Напомним, в начале августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. Ходили слухи, что причиной развода стала помощница юмориста Татьяна Брухунова. Однако с появлением некой молодой актрисы ее статус теперь несколько неоднозначен. Впрочем, говорят, что никакой молодой артистки с ребенком нет, якобы ее выдумали, чтобы отвести внимание от Брухуновой.

