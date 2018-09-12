"Кидаю ему пеленку": Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше

Актеры Андрей Чадов и Светлана Устинова стали гостями программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Знаменитости представили новый фильм.

Устинова похвасталась присутствующим, что ее приняли в труппу МХТ имени Чехова. Звезда отметила, что новые коллеги встретили ее очень тепло: "Когда наш худрук Сергей Васильевич Женовач объявил о том, что я вступила в труппу, аплодисменты были. Хорошие аплодисменты". Актриса поблагодарила новых сослуживцев за радушие.

Чадов рассказал о своем любимом малыше – маленькой собачке породы чихуа-хуа. "Его зовут Чадик. У меня кличка в детстве была Чадик. Я когда маленького его купил, то тысячу имен перебрал. А Чадик ему подошло. Но мама называет его Волчок, потому что он воспринимает только меня, а всех остальных он кусает", – поведал артист.

Андрей всегда мечтал о большой собаке, но запирать крупного пса в городской квартире ему жаль. Он часто гастролирует и не может обеспечить полноценный уход за животным. По его словам, с чихуа-хуа необязательно гулять на улице: "Кинул ему пеленку, и там такие маленькие горошинки остаются, которые легко собрать".

Кстати, у Светланы тоже есть четвероногий друг. Она - владелица собаки породы корги, которую зовут Василиса.

Знаменитости также рассказали о новом совместном проекте – фильме Олега Агейчева "Доминика". Картина расскажет о способном архитекторе Косте, которому подбрасывают удивительную девочку по имени Доминика, которая становится старше с каждой новой вспышкой злости главного героя.