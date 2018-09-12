"Секси-пекси": 52-летняя Лада Дэнс возбудила россиян блестящими лосинами

11 сентября известная певица отметила день рождения. В честь праздника она преподнесла поклонникам сюрприз.

Звезда 90-х поделилась на своей странице в Instagram новым роликом, где представила песню "Настоящий мужчина". На видео она в обтягивающем блестящем комбинезоне, поверх которого надела черный фрак.

Народ оценил как свежую песню, так и отличную физическую форму Лады Дэнс. Действительно, ее стройности в этом возрасте можно только позавидовать. "Отличный наряд!", "Спасибо за красоту, хореографию и костюмы!", "Фигура просто супер, молодец!", "В отличной форме, так держать, красотка", – написали пользователи соцсети.

Фолловеры-мужчины даже пришли в возбуждение от форм именинницы. "Ладочка, с днем рождения Вас! Целую, люблю и слушаю с удовольствием. Удачи Вам! А костюм Ваш соблазняет и возбуждает! Так держать!", "Классный новый образ. Костюм секси-пекси", – прокомментировали образ певицы подписчики.

Напомним, что до начала сольной карьеры Лада была солисткой группы "Женсовет". Дополнительную известность ей принесло кино. Певице досталась одна из главных ролей в фильме "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Там ее партнершами по площадке стали такие известные актрисы, как Вера Алентова, Алика Смехова, Жанна Эппле и Юлия Меньшова.