Меган Маркл водит за нос принца Гарри

Супруга британского принца Меган Маркл использует актерские навыки, чтобы уместно выглядеть при дворе. Об этом сообщила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Джуди посмотрела видеозаписи, на которых герцог и герцогиня Сассекские выходят из машины, направляясь на концерт. Психолог заметила в поведении Маркл и манере держать себя "некоторые театральные техники".

"Она прекрасно понимает, что Гарри здесь главная звезда. Он пользуется бешенной популярностью у поклонников королевской семьи, поэтому, будучи актрисой, она пытается всегда оставаться немного позади него", – отметила госпожа Джеймс в беседе с Harpers Bazaar.

По словам эксперта, экс-актриса всегда незаметно пропускает мужа вперед, тем самым повышая его статус, заставляя чувствовать главным в их паре. Однако если внимательно присмотреться, можно заметить, что герцогиня чувствует себя увереннее под прицелом видеокамер. Меган старается контролировать ситуацию, она всегда пытается подбодрить мужа.

"Меган всегда касается спины Гарри рукой. Это довольно контролирующий квазиматеринский жест, одновременно подталкивающий и кокетливый. Когда они фотографировались, Маркл использовала обнадеживающие жесты и уверенно прикасалась к руке супруга", – отметила эксперт по языку тела.

Джуди уверена, что герцогиня просто затаилась на время. Вскоре мир увидит ее совсем в другой роли. "На мировой арене она выйдет на первый план и станет более доминирующей", – отметила психолог.

Напомним, вскоре герцог и герцогиня Сассекские отправятся в свой первый официальный королевский тур. Кенсингтонский дворец уже объявил официальный маршрут путешествия. Меган Маркл и принц Гарри с 16 по 31 октября посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию.