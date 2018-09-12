Мстительная Джоли соблазнила бывшего мужа Энистон

Голливудская актриса Анджелина Джоли пытается приударить за бывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру. Мужчина отвечает взаимностью.

Как сообщает таблоид Life & Style, Джоли бесят слухи о воссоединении ее супруга Брэда Питта и Энистон. Якобы она пытается отыграться, отомстить за унижение.

Во время недавнего визита в Нью-Йорк Анджелина сама пригласила Джастина на свидание. Она сообщила артисту, что планирует поговорить с ним по поводу совместной работы в новом фильме. Теру выбрал для встречи свой любимый ресторан.

Деловая беседа быстро переросла во флирт. Между артистами возникла химия и они проговорили всю ночь. Актер был очарован Джоли. Под утро звезды уже обнимались, и на прощание актриса подарила собеседнику поцелуй.

После свидания Джастин говорил друзьям, что обедал с самой красивой и интересной женщиной на планете. "В момент встречи он почувствовал себя героем шпионского романа, о чем сообщил Анджелине. Та сразу же оценила чувство юмора Теру, чего никогда не делала Энистон", – сообщил анонимный источник журналистам.

Добавим, что представители артистов опровергают эти слухи. Знаменитости никогда не встречались, а эта история чистой воды вымысел. Джоли за последние несколько месяцев ни разу не приезжала в Нью-Йорк. После съемок в Лондоне артистка отправилась вместе с детьми в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на отпрысках и бракоразводном процессе.

Напомним, что еще весной в зарубежных СМИ муссировался слух об интрижке бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Поговаривали, что их отношения вышли на новый уровень. Воссоединению пары помог близкий друг актера Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому Дженнифер. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.