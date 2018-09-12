Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
Появление девушки на шоу Андрея Малахов "Прямой эфир" никого не оставило равнодушным. Дарья умеет отстаивать свое мнение и любит спорить, за что ее невзлюбили некоторые пользователи Сети, оставляющие нелестные отзывы в ее адрес.
Друзьяк обожает фотосессии, которыми любит хвастаться в своем микроблоге. К слову, на ее аккаунт подписаны 185 тысяч человек.
По словам певицы Саши Рэй, которая познакомила модель с Серовым, Дарья после ухода из "Дома-2" всеми силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе. Девушка очень уверена в себе и считает, что достойна покорить российскую "фабрику грез".
Модель любит путешествовать и ни в чем себе не отказывать. Не стесняется она и демонстрировать свое тело.
Дарья занимается спортом и следит за фигурой. Позже она публикует результаты своих достижений.
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