Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"

Скандальная экс-участница телестройки Дарья Друзьяк, уверяющая, что носит ребенка от знаменитого певца Александра Серова, ведет красивую и яркую жизнь. Во всяком случае, таковой 29-летняя модель показывает ее на своей страничке в Instagram.



Появление девушки на шоу Андрея Малахов "Прямой эфир" никого не оставило равнодушным. Дарья умеет отстаивать свое мнение и любит спорить, за что ее невзлюбили некоторые пользователи Сети, оставляющие нелестные отзывы в ее адрес.

Друзьяк обожает фотосессии, которыми любит хвастаться в своем микроблоге. К слову, на ее аккаунт подписаны 185 тысяч человек.

По словам певицы Саши Рэй, которая познакомила модель с Серовым, Дарья после ухода из "Дома-2" всеми силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе. Девушка очень уверена в себе и считает, что достойна покорить российскую "фабрику грез".

Модель любит путешествовать и ни в чем себе не отказывать. Не стесняется она и демонстрировать свое тело.

Дарья занимается спортом и следит за фигурой. Позже она публикует результаты своих достижений.