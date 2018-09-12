Ищущая парня Королева показала обвисшую грудь

Певица Наташа Королева завлекает молодых и высоких парней откровенным декольте. Звезда даже объявила кастинг.

В своем Instagram певица опубликовала фото в формате Stories. На снимке Наталья запечатлена в черном платье с вырезом буквально до пупка.

Декольте удерживает пышные прелести звезды благодаря тугой шнуровке, которая изуродовала тело знаменитости. Если правая грудь Королевой смотрится неплохо – пышной и упругой, то левая, из-за того, что слишком перетянута, кажется обвисшей.

Примечательно, что такой яркой фотографией с пикантным подтекстом Наталья пыталась привлечь в свой коллектив новых сотрудников. Видимо, планировалось, что возможность общения с красоткой Королевой, станет для претендентов на вакансию нематериальной мотивацией.

"Внимание кастинг! В основной состав балета Наташи Королевой мы ищем парней, рост от 180 сантиметров и выше, владеющими различными танцевальными стилями, с опытом работы на сцене!" – написала на фото звезда.

Отметим, что Наталья часто шокирует подписчиков своих соцсетей провокационными фотографиями и видео. Поклонники относятся к этому с юмором.

К примеру, недавно в личном микроблоге королева опубликовала видеозапись, на которой ее муж Сергей Глушко пританцовывает в халате и головном уборе в форме гигантской вишни. "Мне просто попала косточка в рот и застряла в кариесе, и проросла", – рассказывает Глушко под громкий смех снимающей Королевой. В ответ Наталья обозвала супруга Вишнепузиком. Пользователи отметили, что если на этом домашнем видео запечатлены ролевые игры, то их браку уж точно ничто не угрожает, ведь умение посмеяться над собой и друг другом уже хороший симптом.