Блюменкранц совокуплялся на пляже с участницей "Дома-2" назло жене с ребенком
Возвращение Валерия и Таты Блюменкранц в "Дом-2" многие зрители проекта восприняли скептически. Сами супруги уверяли, что хотят разобраться в отношениях и сохранить семью любыми путями.
Тем не менее присутствие на телестройке лишь увеличило напряжение между мужем и женой. После череды скандалов и драки Валерий изменил Тате с Марианой Петрей. Теперь в их отношениях поставлена точка.
Бывший участник реалити-шоу Глеб Жемчугов бурно отреагировал на поступок Блюменкранца, передает StarHit. Он осудил его за желание разрушить брак. По словам шоумена, он и сам когда-то совершал подобные ошибки.
"У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации", – объяснил Глеб.
Ранее сообщалось, что решение супругов Блюменкранц вернуться на проект "Дом-2" оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Тате замену.
Жители проекта до последнего не верили в расставание супругов. Многим казалась, что звездная чета преодолеет конфликт и воссоединится. Однако Блюменкранц пошел дальше – у него случилась интимная встреча с Марианой Петрей.
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