Степаненко ускользнула от ворвавшегося в квартиру Петросяна

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Евгению Петросяну наконец удалось попасть в квартиру, чтобы произвести опись имущества. В апартаментах проживает его супруга Елена Степаненко, однако в момент появления артиста ее не было дома.

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