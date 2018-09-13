Боня раскрыла неожиданную причину расставания с сыном миллионера

Сегодня гостьей программы "Прямой эфир" телеканала "Россия-1" стала 38-летняя телеведущая Виктория Боня. Звезда рассказала о причинах расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом.

Виктория прожила с сыном американского миллионера семь лет. В 2012 году на свет появилась их общая дочь Анджелина-Летиция, а в феврале 2017-го Виктория сообщила о расставании с Алексом. Тогда Боня не стала раскрывать причины развода, что породило массу слухов. Телеведущая решила дать откровенное интервью Андрею Малахову, чтобы развеять домыслы.

Боня поведала, что их отношения распались в том числе из-за давления общественности. По словам Виктории, после того как она переехала вместе с мужем в Монако, ей многие стали завидовать. В Сети и прессе появилось много ложной, порочащей ее информации.

"В какой-то период времени я рыдала каждый день. Когда о тебе пишут то, чего нет, и я мама, у меня маленький ребенок растет. Нашли где-то фотографию гадкую, поганую, где изображен Степан Меньщиков в каких-то там нелицеприятных позах, показали ее по всей России по телевидению, что это я, а когда я выиграла суд, судилась я с ними год с чем-то, с порталом новостным одним. Но когда я выиграла суд, ни одно издание не написало, а всем уже было неинтересно, а репутация была подорвана", – сообщила знаменитость.

Алексу надоела публичность, он тяготился известностью жены. Смерфит попросил Боню завершить карьеру и уйти в тень, тем более он смог поставить на ноги свой бизнес и в семье появились хорошие деньги. "Первое время мы с ним жили 50 на 50. Потом у него все пошло, он сделал бизнес, смог содержать нашу семью. Но в какой-то момент он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы ты сидела дома". Ему не нравилось, что я уезжаю и много работаю", – поведала телеведущая.

Виктория не смогла бросить карьеру. Не хотела становиться домохозяйкой, ведь она тоже может чего-то добиться в жизни. "Когда я приехала в Москву, был период, что мне негде было жить, мне не на что было кушать, мне нечего было носить и у меня образовался комплекс, страх. (…) Я тоже из маленького города, я тоже из обычной семьи, как и миллионы людей, которые живут в нашей стране. У нас одни сапоги на всю семью. Я не жалуюсь, я благодарна этим моментам, они меня многому научили", – поведала Боня.

Нежелание Виктории подчиниться воле гражданского супруга стало поводом для ссор, Виктория и Алекс решили разойтись. Телеведущая рассталась с мужем на дружеской ноте, они вместе занимаются воспитанием дочери.