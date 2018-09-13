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Запашный заговорил после страшной аварии

Эдгард Запашный. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Дрессировщик, попавший ночью 13 сентября в крупное ДТП в Москве, поделился подробностями произошедшего. Он рассказал, что теперь ему предстоят большие расходы на ремонт автомобиля.
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Эдгарду Запашному, в которого врезался таксист, пришлось несколько часов провести на трассе, разбираясь в деталях инцидента.

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Пока неизвестно, в какую сумму был оценен ущерб участникам аварии. Однако укротитель тигров отметил, что его автомобиль стоит 5,5 миллиона рублей.

"Это ручная сборка, индивидуальный заказ, и мне сейчас сходу трудно оценить, сколько будет стоить ремонт. Но машина сделана из углепластика, карбона – все это стоит дорого. У меня вся левая сторона помята, придется менять", – цитирует артиста StarHit. Главное, что Запашный не пострадал физически.

Напомним, сотрудники ДПС быстро приехали на место аварии. Но оформление заняло довольно много времени. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро. Пока неизвестно, будет ли Эдгард Запашный подавать на виновника аварии в суд.

Поклонники морально поддержали дрессировщика, отметив, что московские таксисты часто не соблюдают правила дорожного движения. Они посоветовали артисту обязательно добиться возмещения материального ущерба.

Ранее Запашный поделился с подписчиками в Instagram несколькими видео с аварии. При этом укротитель рассказал, что в него, а затем еще в одну иномарку влетел водитель такси.

Автор: Валерия Нарская13 сентября 2018, 15:25
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