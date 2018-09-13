Агрессивный рак убивает звезду КВН

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Четверг 13 сентября
Лента новостей
17:09
Почему люди добровольно выбирают рабство в офисе
16:58
Поклонская и Аршба имеют равные шансы возглавить новую комиссию в Думе
16:43
В Москве объявились выдающие себя за патрульных вымогатели
16:29
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
16:28
Как избежать осенней депрессии
16:25
Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
16:16
Парламентарий считает ошибкой ЦБ отзыв лицензии у "Югры"
16:07
Житель Уфы откопал в своем огороде мину
15:29
На восточном участке БКЛ начали строить второй тоннель
15:09
Россияне заплатили здоровьем за отдых в Крыму
15:02
Где найти Человека-паука, Халка и Железного человека
14:32
"Оставьте нас в покое!" – "отравители" Скрипалей влипли в мерзкий гей-скандал
14:26
В Волгограде автоледи вылетела на встречку и убила троих мужчин
14:11
Заявивший о войне Путин довел украинцев до исступления
14:03
В Удмуртии в результате пожара погибли люди
13:53
Гидроавиасалон-2018: взят курс на роботизацию
13:49
В Нижегородской области нерадивую мать отправили под суд
13:40
В Казани студент сбил велосипедиста
13:18
"Хотели оторваться": "отравители" раскрыли все карты в деле Скрипалей
13:13
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
12:52
Госдума встала на защиту граждан предпенсионного возраста
12:39
"Страшно смотреть": народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель
12:37
Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"
12:31
В Екатеринбурге пассажир с ножом напал на водителя автобуса
12:21
В московском парке найден обезглавленный труп Владимира Киселева
12:08
В РАН пройдет XV фестиваль науки для школьников
12:03
"Отвратительная мерзость": телеведущий о запретном чувстве Киркорова к Шнурову
11:55
Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь
11:53
В московском метро пьяный хулиган разрезал себе шею
11:40
Объявлен перезапуск шоу "Последний герой"
11:24
В Тюмени пропали 10 грибников
11:15
Как общество уничтожает личность женщины
11:14
"Отравители" Скрипалей вышли в эфир
11:06
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
11:00
Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи
10:47
Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП
10:42
Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым
10:29
Очень смешную комедию покажут в МДМ
10:14
Серьезная болезнь перевернула жизнь Елены Летучей
10:12
Возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал под КамАЗ
09:49
Готовы воевать: Путин сделал важное заявление
09:45
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
09:35
Кудрявцева в жидковатых перьях проиграла эффектной Варум
09:27
В Ростове ищут зарезавшего молодую девушку бомжа
09:01
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
08:59
Блюменкранц совокуплялся на пляже с участницей "Дома-2" назло жене с ребенком
08:47
Фриске вытащила любимого друга с того света
08:22
Украина огласила план по уничтожению России
08:20
Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида
08:05
В Уфе сгорел крупнейший гипермаркет
22:01
"Страсть в гримерке": Шнуров ласкает новую зазнобу на глазах у публики
22:01
Ваша карта бита: у России есть козырь в деле отравленных Скрипалей
22:01
Стали известны цены на новые iPhone
21:55
Володин поздравил жителей Грозного с 200-летием города
21:47
Названа причина болезни Софии Ротару
21:33
Изменившаяся после пластики Дана Борисова показала жуткие синяки
21:26
Жена не пустила Джона Терри в московский "Спартак"
21:20
Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника
21:18
При ограблении магазина преступник потерял пистолет
21:12
Ищущая парня Королева показала обвисшую грудь
21:09
Apple позорно испортила презентазию новых iPhone
21:09
Под Волгоградом в собственном доме сгорела 80-летняя женщина
20:48
33-летний россиянин изнасиловал падчерицу
20:40
"Поделись своей мечтой": Jacobs запускает новую кампанию
20:35
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
20:33
Ведущая "Давай поженимся!" сорвала съемки
20:14
В Татарстане бизнесмен убил двух грабителей
20:07
В Екатеринбурге водитель выгнал беременную женщину из автобуса за замечание
20:00
Мстительная Джоли соблазнила бывшего мужа Энистон
19:44
Малахов показал живущую в нищете парализованную чемпионку
19:25
В Тюмени из-за неизвестной инфекции госпитализированы 15 человек
18:55
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
18:52
Меган Маркл водит за нос принца Гарри
18:48
Беременная россиянка зарезала мужчину ради 12 тысяч рублей
18:25
Дудь нашел Бузовой нового жениха
18:25
Госдума проконтролирует улучшение пенсионной системы
18:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
17:57
Нижегородец устроил дебош в сауне и напал на таксиста
17:56
"Секси-пекси": 52-летняя Лада Дэнс возбудила россиян блестящими лосинами
17:24
В Сочи мужчина с ведром на голове ограбил продуктовый
17:07
Норкина подставили: названа причина нападения ведущего НТВ на украинца
17:04
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
16:57
На что обратить внимание в современных смартфонах
16:55
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина
16:53
"Кидаю ему пеленку": Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше
16:48
Пьяный россиянин насмерть забил друга
16:36
Откровенное признание Баскова об отношениях с Лопыревой
16:31
Зудина в реанимации насладилась счастьем с любимым мужчиной
16:13
Принял удар на себя: Овечкин спас жену от тяжелых увечий
16:11
Под Москвой расстреляли женщину с ребенком
16:10
"Это фейк": племянница Скрипаля о его "отравителях"
16:03
Госдума сосредоточится на социально-экономических вопросах
15:55
В голодании нашли спасение от рака
15:51
Лишенный секса Блюменкранц изменил жене со звездой "Дома-2"
15:20
Вышел первый трейлер российской комедии “Все или ничего”
15:20
Что стало с пропавшей экс-супругой Абрамовича
15:00
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
14:59
Скончался знаменитый российский художник
14:55
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
14:47
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова
Звезду "Дома-2" госпитализировали после гнусной драки у Малахова
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
Шоу-бизнес

Агрессивный рак убивает звезду КВН

Тимур Гайдуков. Фото: vk.com/timurgaydukov
Звезда КВН, бывший игрок команды "ГородЪ ПятигорскЪ" Тимур Гайдуков заявил, что у него диагностировали рак. Для многих друзей эта новость стала шокирующей.
прочитано 1362 раза

О том, что Тимуру Гайдукову поставили страшный диагноз, стало известно после того, как юмористка Ольга Картункова сделала репост на своей страничке в социальной сети Instagram. Отметим, что несколько лет назад он был ее коллегой по сборной "ГородЪ ПятигорскЪ". "Очень просим помощи, беда пришла так быстро, что никто не может поверить, но врачи сказали, что беду можно избежать", – написала ошеломленная Картункова.

ПО ТЕМЕ

"Я в афиге!": Григорьев-Апполонов заявил о раке и операции

"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Отметим, что после ухода из КВН Тимур Гайдуков вел свадьбы. Но недавно 35-летнему артисту диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Гайдуков рассказал о болезни на своей страничке в соцсети и попросил помощи у подписчиков. "Сейчас я в краевом Онкологическом диспансере г. Ставрополя. Меня уже готовы принять в Москве для дальнейшего срочного дообследования и лечения. Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают как могут", – поведал Гайдуков.

"На сегодняшний день решается вопрос о моей транспортировке на лечение в Москву. Но не так все просто😔 Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка, или на реанимобиле с бригадой врачей, или иной безопасный для здоровья способ. Это будет известно в ближайшие дни. Далее – дообследование и лечение в Москве", – поделился артист.

Гайдуков попросил прощения, что не может своевременно отвечать на звонки. "Я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами", – объяснил Тимур. Он дал понять, что не намерен сдаваться болезни: "Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть, как растет дочка!"

Автор: Наталья Аряева13 сентября 2018, 16:57

комментарии

Политика

Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи
Украина огласила план по уничтожению России
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина

Шоу-бизнес

Агрессивный рак убивает звезду КВН
45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини
Май Абрикосов обрушился на новинку "Дома-2"
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур

Проишествия

В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
Глава "Газпрома" попал в аварию
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери

В театре Пушкина рассказали о судьбе актрисы
Шоу-бизнес

Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке

Скандал вокруг юмориста и его бурной личной жизни не утихает
Шоу-бизнес

Фриске вытащила любимого друга с того света

Откровенное интервью отца певицы
Авто

Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП

Разбиты четыре автомобиля

Гороскоп

Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс

Фоторепортажи

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

Спорт

"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову

Регионы

Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru