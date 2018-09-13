Агрессивный рак убивает звезду КВН

Звезда КВН, бывший игрок команды "ГородЪ ПятигорскЪ" Тимур Гайдуков заявил, что у него диагностировали рак. Для многих друзей эта новость стала шокирующей.

О том, что Тимуру Гайдукову поставили страшный диагноз, стало известно после того, как юмористка Ольга Картункова сделала репост на своей страничке в социальной сети Instagram. Отметим, что несколько лет назад он был ее коллегой по сборной "ГородЪ ПятигорскЪ". "Очень просим помощи, беда пришла так быстро, что никто не может поверить, но врачи сказали, что беду можно избежать", – написала ошеломленная Картункова.

Отметим, что после ухода из КВН Тимур Гайдуков вел свадьбы. Но недавно 35-летнему артисту диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Гайдуков рассказал о болезни на своей страничке в соцсети и попросил помощи у подписчиков. "Сейчас я в краевом Онкологическом диспансере г. Ставрополя. Меня уже готовы принять в Москве для дальнейшего срочного дообследования и лечения. Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают как могут", – поведал Гайдуков.

"На сегодняшний день решается вопрос о моей транспортировке на лечение в Москву. Но не так все просто😔 Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка, или на реанимобиле с бригадой врачей, или иной безопасный для здоровья способ. Это будет известно в ближайшие дни. Далее – дообследование и лечение в Москве", – поделился артист.

Гайдуков попросил прощения, что не может своевременно отвечать на звонки. "Я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами", – объяснил Тимур. Он дал понять, что не намерен сдаваться болезни: "Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть, как растет дочка!"