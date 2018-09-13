Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на пресс-показе комедии "Доминика" в компании Прохора Шаляпина. Знаменитости держались за руки.

В кинотеатре "Октябрь" собралось много отечественных знаменитостей. Среди них были замечены Прохор и Виталина.

Экс-возлюбленная Джигарханяна была облачена в бежевое платье с принтом в виде черных бабочек. Волосы она уложила в нежные локоны и отдала предпочтение натуральному макияжу. Цымбалюк-Романовская дополнила образ маленьким клатчем в тон платью.

Прохор же был весь в черном. Футболка с золотистым черепом, спортивная куртка с капюшоном и джинсы. Молодые люди не отходили друг от друга и постоянно держались за руки.

В СМИ уже месяц муссируется слух, что между Виталиной и Прохором настоящий роман. Сами знаменитости отрицают какие-либо романтические отношения, утверждая, что просто дружат.

Добавим, что недавно редакторы программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" узнали, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская провели вместе целую неделю в доме отдыха, где, скрываясь ото всех, потратили 300 тысяч рублей. Их также видели гуляющими в парке и совершающими покупки в магазине. Они даже вместе пришли на похороны Иосифа Кобзона.

Отметим, что некоторые зрители не верят в чувства между Виталиной и Прохором. Многие пользователи Сети с недоверием относятся к новостным заметкам об этой одиозной парочке, так как уверены: знаменитости изображают отношения ради пиара.

"Малахова вон с тв ! Одни придуманные дешевые истории !!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прохор перешел на более молодое поколение 👗? Вот этот пиар всем его пиарам пиар!", "Альфонс!И аферистка", "Цирк.....и два клоуна", "Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тыс.рублей Джигарханяна🤣....", "А деньги дал Малахов в обмен на съемку в передаче Прямой Эфир😃", – писали интернет-обыватели.