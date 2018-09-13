"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Четверг 13 сентября
Лента новостей
21:34
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
20:33
Мария Захарова выступит на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2018
19:41
В столичную больницу попал мужчина с яблоком в прямой кишке
19:05
Известного рэпера повесили в центре Москвы
19:03
Дочь Мадонны вызвала оторопь волосатыми ногами на модном показе
18:40
Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
18:19
Погиб человек: в Бельгии прогремел взрыв
18:19
Найден продлевающий жизнь продукт
17:55
На Урале полицию обокрали на 3,5 миллиона
17:09
Почему люди добровольно выбирают рабство в офисе
17:01
"Отравителей" Скрипалей заманили церковью в грязную гей-столицу
16:58
Поклонская и Аршба имеют равные шансы возглавить новую комиссию в Думе
16:43
В Москве объявились выдающие себя за патрульных вымогатели
16:29
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
16:28
Как избежать осенней депрессии
16:25
Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
16:16
Парламентарий считает ошибкой ЦБ отзыв лицензии у "Югры"
16:15
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур
16:13
Известную модель обварили кипятком в СИЗО
16:07
Житель Уфы откопал в своем огороде мину
15:29
На восточном участке БКЛ начали строить второй тоннель
15:25
Запашный заговорил после страшной аварии
15:09
Россияне заплатили здоровьем за отдых в Крыму
15:06
Состояние беременной от Серова звезды "Дома-2" ухудшилось
15:02
Где найти Человека-паука, Халка и Железного человека
14:48
Боня раскрыла неожиданную причину расставания с сыном миллионера
14:32
"Оставьте нас в покое!" – "отравители" Скрипалей влипли в мерзкий гей-скандал
14:26
В Волгограде автоледи вылетела на встречку и убила троих мужчин
14:11
Заявивший о войне Путин довел украинцев до исступления
14:06
Сморщенный Билан рассекретил красавца-отца
14:03
В Удмуртии в результате пожара погибли люди
13:53
Гидроавиасалон-2018: взят курс на роботизацию
13:49
В Нижегородской области нерадивую мать отправили под суд
13:40
В Казани студент сбил велосипедиста
13:22
Названы город и даты проведения "Евровидения-2019"
13:18
"Хотели оторваться": "отравители" раскрыли все карты в деле Скрипалей
13:13
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
13:09
Степаненко ускользнула от ворвавшегося в квартиру Петросяна
12:52
Госдума встала на защиту граждан предпенсионного возраста
12:39
"Страшно смотреть": народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель
12:37
Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"
12:31
В Екатеринбурге пассажир с ножом напал на водителя автобуса
12:21
В московском парке найден обезглавленный труп Владимира Киселева
12:08
В РАН пройдет XV фестиваль науки для школьников
12:03
"Отвратительная мерзость": телеведущий о запретном чувстве Киркорова к Шнурову
11:55
Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь
11:53
В московском метро пьяный хулиган разрезал себе шею
11:40
Объявлен перезапуск шоу "Последний герой"
11:24
В Тюмени пропали 10 грибников
11:15
Как общество уничтожает личность женщины
11:14
"Отравители" Скрипалей вышли в эфир
11:06
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
11:00
Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи
10:47
Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП
10:42
Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым
10:29
Очень смешную комедию покажут в МДМ
10:14
Серьезная болезнь перевернула жизнь Елены Летучей
10:12
Возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал под КамАЗ
09:49
Готовы воевать: Путин сделал важное заявление
09:45
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
09:35
Кудрявцева в жидковатых перьях проиграла эффектной Варум
09:27
В Ростове ищут зарезавшего молодую девушку бомжа
09:01
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
08:59
Блюменкранц совокуплялся на пляже с участницей "Дома-2" назло жене с ребенком
08:47
Фриске вытащила любимого друга с того света
08:22
Украина огласила план по уничтожению России
08:20
Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида
08:05
В Уфе сгорел крупнейший гипермаркет
22:01
"Страсть в гримерке": Шнуров ласкает новую зазнобу на глазах у публики
22:01
Ваша карта бита: у России есть козырь в деле отравленных Скрипалей
22:01
Стали известны цены на новые iPhone
21:55
Володин поздравил жителей Грозного с 200-летием города
21:47
Названа причина болезни Софии Ротару
21:33
Изменившаяся после пластики Дана Борисова показала жуткие синяки
21:26
Жена не пустила Джона Терри в московский "Спартак"
21:20
Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника
21:18
При ограблении магазина преступник потерял пистолет
21:12
Ищущая парня Королева показала обвисшую грудь
21:09
Apple позорно испортила презентазию новых iPhone
21:09
Под Волгоградом в собственном доме сгорела 80-летняя женщина
20:48
33-летний россиянин изнасиловал падчерицу
20:40
"Поделись своей мечтой": Jacobs запускает новую кампанию
20:35
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
20:33
Ведущая "Давай поженимся!" сорвала съемки
20:14
В Татарстане бизнесмен убил двух грабителей
20:07
В Екатеринбурге водитель выгнал беременную женщину из автобуса за замечание
20:00
Мстительная Джоли соблазнила бывшего мужа Энистон
19:44
Малахов показал живущую в нищете парализованную чемпионку
19:25
В Тюмени из-за неизвестной инфекции госпитализированы 15 человек
18:55
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
18:52
Меган Маркл водит за нос принца Гарри
18:48
Беременная россиянка зарезала мужчину ради 12 тысяч рублей
18:25
Дудь нашел Бузовой нового жениха
18:25
Госдума проконтролирует улучшение пенсионной системы
18:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
17:57
Нижегородец устроил дебош в сауне и напал на таксиста
17:56
"Секси-пекси": 52-летняя Лада Дэнс возбудила россиян блестящими лосинами
17:24
В Сочи мужчина с ведром на голове ограбил продуктовый
17:07
Норкина подставили: названа причина нападения ведущего НТВ на украинца
17:04
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Звезду "Дома-2" госпитализировали после гнусной драки у Малахова
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
Фриске вытащила любимого друга с того света
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
Шоу-бизнес

"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Гоген Солнцев. Фото: instagram.com/solntcev
Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.
прочитано 4001 раз

Гоген спросил своих фолловеров в Instagram, как те переживают осень, а затем похвастался своим рецептом от осенней хандры. "Главное во время под одеяло залезть с любимой... А там все всегда шедеврально 👌🌸Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал шоумен под снимком себя любимого.

ПО ТЕМЕ

Солнцев не узнал преобразившуюся после операций бабушку-жену

Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Поклонники поздравили звезду с насыщенной личной жизнью и попросили показать Екатерину, ведь пожилая женщина давно не показывалась общественности. Однако многие интернет-обыватели отметили, что престарелую Катюшу зрители увидят нескоро, ведь синяки и отеки после хирургического вмешательства, скорее всего, еще не зажили.

"Гоген, ну покажи уж фото Кати? Нам всем интересно посмотреть на ее преображения после операции😊", "Ребят, что вы прицепились)))) Лицо встанет на место только через год и это минимум! До трех месяцев лицо неадекватное вообще))) В начале четвертого месяца начинают прорастать новые сосуды и мышцы начинают сокращаться....", "Я полгода вообще была на себя не похожа))) а эффект, которого ожидают. наступит через ГОД!!!!" – рассуждали пользователи Сети.

Отметим, что злопыхатели тоже присоединились к беседе. Недруги Солнцева предположили, что шоумен просто еще не пробовал молодого женского тела, поэтому и восхищается старухой-женой. Также хейтеры предложили сделать Екатерине операцию по восстановлению девственности.

"Ржу! Гоген вы видимо вообще не в курсе что такое секс с девушкой. Попробуйте Кате изменить и поймете во что вы вляпались. Вам конечно платят за эти писмена что вы здесь оставляете, но лучшие годы уходят, навряд ли в старости захочется это вспоминать...", "Ой снова сопли про типа секс с пенсионеркой ! Когда уже на выгуле ее выведешь? Девственность тоже вастоновил Катьке???" – писали пользователи Сети.

Автор: Руслана Алексеева13 сентября 2018, 19:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

567

комментарии

Политика

Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
Украина огласила план по уничтожению России
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина

Шоу-бизнес

Джоли попалась на подлой манипуляции
Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете
Скандал в шоу "Танцы": Мигель поиздевался над участником-инвалидом
"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Проишествия

На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини

Звезда радует поклонников не только рецептами вкусных блюд
Шоу-бизнес

Рита Дакота отказалась от детей

Певица заявила, что не хочет больше рожать
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре

Знаменитости не отходили друг от друга
Шоу-бизнес

"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Катюша и Гоген не вылезают из постели

Гороскоп

"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка

Фоторепортажи

Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

Спорт

Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России

Регионы

Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru