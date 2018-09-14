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Десять накачанных мужиков не смогли удовлетворить Бузову

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Ольга Бузова страдает от нехватки мужского внимания. Поющая телеведущая утомила поклонников жалобами на одиночество.
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После развода Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло уже более двух лет. И если спортсмен за это время успел обзавестись женой и ребенком, то Ольга так и осталась одна.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Сразу после расставания с мужем телеведущая с головой ушла в работу – было не до романов, однако уже через год она обнаружила, что даже любимое дело приносит удовлетворения. Она захотела увидеть рядом с собой крепкое мужское плечо.

Желание срочно найти мужа стало просто навязчивой идеей звезды. В каждом втором интервью она кричала, что страдает без любви и давно не занималась сексом. Телевизионщики решили прийти на помощь Ольге и создали целое реалити-шоу "Замуж за Бузову".

Из сотен претендентов выбрали 15 готовых к отношениям и предоставили Ольге буквально на блюдечке. В итоге знаменитость выбрала десятерых, которых теперь испытывает на прочность.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Целыми днями накачанные красавцы кружат вокруг артистки, осыпают ее подарками и цветами, делают комплименты и устраивают романтичные сюрпризы. Однако Бузова все равно не удовлетворена. Она продолжает публиковать в Instagram унылые посты о том, как ей одиноко.

"Я очень хочу любить и быть любимой. Просто мне сложно довериться, открыться и поверить мужчинам! Я стараюсь, правда. Но я смогу полюбить только того, кто примет меня полностью такой, какая я есть. Которого мне не нужно будет менять, что-то объяснять и подстраивать под себя... Просто он должен быть "моим" человеком", – поясняет Ольга фолловерам.

Поклонники пытаются образумить артистку. Они советуют Ольге перестать быть эгоистичной девочкой, которая зациклена только на себе.

"На свете нет идеального человека..и даже ты,я, никто не идеален.вы требуете,чтобы вас приняли такой какая вы есть,а почему вы не принимаете мужчину,которого вы любите таким какой он есть...нужно идти на компромис", "Оля рассуждает, как эгоистичная обиженная малолетняя девчонка! Я поражаюсь, что в 32 года можно писать такую чушь на уровне развития 18 летнего возраста! 🤦🏻‍♀️", "Таким как ты есть, принимают только Мама с папой, а отношения это работа, и придется и менять и объяснять и подстраиваться. Вам никто не нужен (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут интернет-обыватели.

Автор: Руслана Алексеева14 сентября 2018, 13:49
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