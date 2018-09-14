"Уральские пельмени" выбивают деньги из замученного судами Нетиевского

Участники популярного шоу "Уральские пельмени" потребовали от студии своего экс-директора Сергея Нетиевского First Hand Media возмещения судебных расходов. Запрашиваемая сумма – почти 650 тысяч рублей.

Это решение было принято в рамках дела студии FHM к артистам шоу на сумму 108 миллионов рублей, передает РИА Новости. Студия Нетиевского пыталась признать незаконными заключенные в 2016 году договоры с 14-ю заемщиками, в том числе с ООО "Уральские пельмени продакшн" и отдельными артистами шоу.

Студия потребовала вернуть деньги, однако в начале этого года суды отклонили иски. Участники шоу сдаваться не намерены. Теперь они требуют от Сергея Нетиевского возмещения судебных расходов. В сумму входит оплата судебного представителя, а также возвращение оплаты проезда и проживания в отелях.

Напомним, ранее Нетиевский и "Уральские пельмени" вели спор по поводу товарного знака шоу, зарегистрированного в 2011 году. Продюсер считает, что его компания стала жертвой рейдерского захвата со стороны нынешнего директора шоу Евгения Орлова.

Как писали Dni.Ru, ранее экс-продюсер "Уральских пельменей" раскрыл план нового руководства шоу по захвату власти. Сергей Нетиевский обвинил директора в рейдерстве. Он утверждал, что новое руководство "Уральских пельменей" не гнушается применять такие методы, как оговор, создание негативного фона в СМИ вокруг законного владельца, его деятельности и даже семьи. Цель – вымотать человека и вынудить отказаться от законных требований к рейдерам о возврате активов.