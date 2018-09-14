Что происходит между Лорак и Лазаревым

Певицу Ани Лорак в последнее время очень жалеют в Сети. Интернет-обыватели мечтают, чтобы знаменитость бросила неверного супруга и нашла достойного мужчину.

Особенно активно поклонники сватают Лорак за певца Сергея Лазарева. Знаменитостей часто видят вместе.

К примеру, на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна – 2018" Лазарев особенно тепло общался с Ани. Артисты периодически брали друг друга за руки и беседовали. А на "Белой вечеринке" две звезды вообще ушли в отрыв. Во время выступления Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, Ани и Сергей вышли на сцену и зажигательно станцевали.

Видео с жаркими плясками Ани и Сергея приобрело бешеную популярность в Сети. Интернет-обыватели предположили, что знаменитости могут составить отличную пару. Однако таролог под таинственным ником Мантика сомневается, что у них есть будущее.

"Сделала расклад на картах Таро на пару Ани Лорак и Сергей Лазарев, – сообщила ведунья. – Ани – девушка талантливая, благородная, статная, она обладает влиянием в шоу-бизнесе – именно это все Сергей и хочет видеть в своей пассии. Но несмотря на наличие харизмы, достаточной, чтобы очаровать Сергея Лазарева, их отношения нельзя назвать перспективными".

По словам таролога, Сергей слишком прост и излишне напорист. "А Ани такое отношение тяготит, и она робеет от общения с парнем и занимает позицию наивной и непонимающей намеков девушки. Для Лорак молодые люди, как Сергей, носят неоднозначный характер, ей не кажется серьезной такая подача себя. Для нее он всегда будет казаться либо показушным, либо слишком простачком – она не любит слишком напористых мужчин, а Лазарев давит своей харизмой. В его логике все должно быть просто: да – нет, действую – не действую, любовь – нелюбовь. Он не сможет поддержать ту неуловимую игру флирта, к которой привыкла Ани", – написала Мантика в соцсетях. Она уверена, что отношения в этой паре вряд ли возникнут.