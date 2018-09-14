Водонаева попала в эпицентр смертельного урагана

Посещение крупнейшего фестиваля искусств Burning Man в американском штате Невада едва не обернулось трагедией для телеведущей Алены Водонаевой. Популярному блогеру пришлось провести 10 часов в машине, застрявшей в эпицентре песчаной бури.

Дорога на фестиваль для Алены Водонаевой и ее мужа Алексея Комова (более известного как Косинус) была долгой. Самолет из Москвы приземлился в Лос-Анджелесе, откуда пара на машине отправилась в пустыню Блэк-Рок.

Алена готовилась к поездке в Неваду еще в Москве. Телезвезда нарастила длинные волосы и покрасила их в ярко-розовый цвет. "Все нормальные жены и матери вторых, а то и третьих детей заводят в моем возрасте. А я крашу волосы в розовый, нарастила неоновые ресницы, светящиеся в ультрафиолете, покрасила ногти в розовый, светящийся в темноте лак, и улетаю на Burning man!", – шутила телезвезда.

Из Лос-Анджелеса ехали более десяти часов. Однако самые крупные неприятности начались на подступах к месту проведения музыкального форума. На раскаленную пустыню обрушилась песчаная буря. При этом въехать на территорию было невозможно – организаторы устроили досмотр всех машин, в результате образовалась огромная очередь.

По словам Алены, ни она, ни Алексей не думали, что им устроят такой "теплый" и "радушный" прием – с таким хамским отношениям к людям, заплатившим за билеты две с половиной тысячи долларов, они сталкиваются впервые. В пробке, задыхаясь от жары и ветра пополам с песком, пара провела около десяти часов – но не сдалась. В результате они все же прорвались на фестиваль.

Позже Алена рассказала о своих впечатлениях о фестивале. "Город в пустыне, который строится ровно на неделю, а после исчезает как пыль, не оставляя за собой ничего. Город без электричества, водопровода, канализации и света, который существует лишь для 70.000 людей из 7 миллиардов человек на земле. Город без денег, магазинов, интернета и какой-либо инфраструктуры", – опубликовала Водонаева мрачное описание фестиваля Burning Man.

Однако телезвезда не сдается. Они с Алексеем ездят на велосипедах, преодолевая за день десятки километров по пустыне. По словам Алены, она любит сложности, всегда готова к приключениям, новому опыту, новым знаниям и неизведанным территориям.