Побитая звезда фильма "Такси" развлеклась с русской моделью (видео)

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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Парочка попала в объективы камер в элитном караоке-баре в центре Москвы. Это явно была не деловая встреча и не дружеские посиделки – самый известный таксист Франции и его спутница страстно целовались.

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Сами Насери 57 лет, 13 из которых он состоит в браке. Что совсем не мешает ему ухлестывать за русскими красавицами. Судя по всему, неудачи только добавляют ему азарта. Напомним, не так давно его попытка познакомиться с девушкой окончилась дракой и больничной койкой, напоминает РЕН ТВ.

Автор: Андрей Евлампиев14 сентября 2018, 18:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские звезды стали таксистами

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