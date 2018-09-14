Побитая звезда фильма "Такси" развлеклась с русской моделью (видео)

Синяки и шишки не отбили у Сами Насери влечения к русским девушкам. Звезду фильма "Такси" снова застукали в компании российской модели.

Парочка попала в объективы камер в элитном караоке-баре в центре Москвы. Это явно была не деловая встреча и не дружеские посиделки – самый известный таксист Франции и его спутница страстно целовались.

Сами Насери 57 лет, 13 из которых он состоит в браке. Что совсем не мешает ему ухлестывать за русскими красавицами. Судя по всему, неудачи только добавляют ему азарта. Напомним, не так давно его попытка познакомиться с девушкой окончилась дракой и больничной койкой, напоминает РЕН ТВ.