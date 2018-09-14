Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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Звезда "Дома-2" получила 400 тысяч за грязный скандал с Серовым

Дарья Друзьяк. Кадр youtube.com
Экс-участница "Дома-2" Лена Хромина рассказала, на каких условиях Дарья Друзьяк, которая заявляет, что была изнасилована певцом Александром Серовым и забеременела от него, согласилась опозорить себя на всю страну. По словам звезды телестройки, сумма была не очень большой.
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"Даше нужны были деньги, и она их нашла. К сожалению, на телеканале ТНТ ей не удалось ничего заработать, поэтому после выгона с проекта она звонила мне, чтобы я приютила ее в своей квартире. Про оплату и прочие гонорары Даша говорит не стесняясь, думая, что это никогда не просочится в Сеть. Так вот, теперь вы все знаете, что роль актрисы – любовницы Серова – стоит 400 тысяч рублей", – цитирует Хромину издание "Вокруг тв".

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Отметим, что суммы, за которую Дарья согласилась обесславить себя на весь свет, хватит разве что на первый взнос по ипотеке или на год проживания в съемной квартире в спальном районе столицы. Кажется, Друзьяк сильно продешевила.

Напомним, все началось с того, что модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес.

В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему и подоспевшим охранникам. Теперь Друзьяк рыдает в больнице.

Автор: Руслана Алексеева14 сентября 2018, 19:17
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