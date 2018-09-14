Пьеха рассказал о проблемах с сыном

Стас Пьеха неожиданно разоткровенничался с журналистами. Певец рассказал о проблемах с сыном и признался, что пока не научился быть хорошим отцом.

Личная жизнь Стаса Пьехи до последнего времени оставалась тайной за семью печатями. В частности, о том, что 38-летний известный певец был женат, поклонники узнали, когда пара решила развестись.

В браке с моделью Наталией Горчаковой (топ-миссис Россия - 2016) родился сын. Сейчас Пете уже четыре года. После развода родители мальчика сохранили дружеские отношения, но Стас все равно видит сына очень редко. При этом певец полностью обеспечивает наследника и старается дать ему все, что тот хочет.

"Он живет под Питером, я живу в Москве. Фактически сейчас пересекаемся раз в месяц. Надеюсь, что осенью они переедут в Москву, потому что есть дом, купленный мною для сына", – рассказал Стас изданию People Talk. Певец признается, что с появлением сына в его жизни все поменялось. "Моя жизнь изменилась очень сильно, у меня появилась какая-то новая ответственность, другой статус", – сказал артист.

В то же время личная жизнь певца складывается успешно. Стас признался, что у него есть девушка. Однако имя избранницы не назвал - пообещал раскрыть секрет чуть позже. Правда, сказал, что познакомился с любимой год назад, на съемках клипа "Листы календаря".

Пьеха вспомнил о своем детстве. По его словам, в возрасте Пети он жаждал общения с родителями. Но ситуация к этому не располагала: отец жил в Литве, мама в Москве, а бабушка Эдита Станиславовна – знаменитая певица - постоянно гастролировала. Стас признается, что позже привык жить без родных и не особо хотел с ними общаться. Певец очень не хочет, чтобы подобное повторилось в жизни его сына. Но пока что быть хорошим отцом Пьеха не научился.