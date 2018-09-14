Солист "Иванушек" пошутил о смерти Сорина и Яковлева

Андрей Григорьев-Аполлонов не верит в злой рок. Солист "Иванушек International" уверен, что трагедии Игоря Сорина и Олега Яковлева никак не связаны между собой. Хотя можно сказать, что из "Иванушек" нельзя уходить, грустно пошутил Андрей.

48-летний Андрей Григорьев-Апполонов стал гостем передачи "Судьба человека". Известный певец рассказал ведущему программы Борису Корчевникову о том, как он пережил смерть матери, сестры и коллег. Андрей признался, что до сих пор думает о них, как о живых.

Вспоминая о своих друзьях – Игоре Сорине и Олеге Яковлеве – Андрей отметил, что оба они хотели петь свои песни, работали над сольными проектами. И все же, их трагедии между собой не связаны.

"Просто два талантливых человека ушли из жизни молодыми. Каждый по своей причине. По своей судьбе. Можно, конечно, пошутить, что из "Иванушек" нельзя уходить. Хотя по Олегу было видно, что он не хочет работать. Я ему говорил, чтобы не истязал себя. Он и выпивать из-за этого начал", – рассказал Григорьев-Апполонов.

Игорь Сорин ушел из "Иванушек" на пике популярности. По словам Андрея, Сорин был тонкой натурой и не смог выдержать свалившийся на него успех. Он не хотел петь чужие песни – и ушел, хотя у него даже денег тогда не было.

Продюсеру Игорю Матвиенко пришлось срочно искать замену – и в группу пришел Олег Яковлев. Нового участника зрители приняли не сразу, в его адрес высказывалось много негатива. "Моя сестра Юля его уговаривала. Говорила, что нужно это сделать, раз согласился. Первые четыре месяца были очень тяжелыми для него. Помню, как в Одессе он пел сольную песню Игоря "Облака", а зал скандировал имя Сорина. И неожиданно стали кричать: "Олег! Олег!", – рассказал певец.

Сорин погиб через полтора года после ухода из группы. В том же 1998 году умер отец Андрея. А в 2017 году умерли Яковлев и сестра Григорьева-Апполонова, Юля. Артист признался, что эти два года были самыми тяжелыми в его жизни. Но он был настолько близок с этими людьми, что до сих пор считает их живыми. Андрей представляет, что Сорин ждет его в Тибете, Яковлев – где-нибудь на островах, Юля – в Сочи, а отец – в Саратове. А пережить страшную потерю ему помогла жена Мария. Именно благодаря супруге, подчеркнул Андрей, он не спился после смерти сестры и друга.