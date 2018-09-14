Дибров разочаровал насмешкой о внебрачных детях в эфире Первого канала

Российский журналист Дмитрий Дибров стал гостем утреннего шоу Первого канала "Сегодня. День начинается". В студии обсуждали детей звездных родителей и генетику.

Ведущие спрашивают у Дмитрия: "Сколько у вас детей?" Дибров с улыбкой переспрашивает: "Из тех, что я знаю?" На съемочной площадке раздается смех. Ему отвечают утвердительно, после чего журналист сообщает присутствующим о наличие пятерых детей.

Знаменитость отмечает, что в воспитании наследников никаких правил не придерживается. По его мнению, единственное, что должен делать хороший родитель – это быть интереснее, чем гаджеты. Если малыш спрашивает, например, сколько живет утка, то отец ни в коем случае не должен показывать своего незнания. Необходимо выбежать за дверь, узнать и вернуться во всеоружии. "Папа не имеет права чего-то не знать", – отметил артист.

Некоторые зрители, в частности, колумнист "Комсомольской правды" Валентина Львова были разочарованы насмешливым тоном Диброва. "Ну, исходя из предыдущего диалога, зритель уже понимает, что конкретный папа даже не знает точно, сколько у него детей. Зато теперь мы в курсе, что утка живет три года. Это, безусловно, важнее. Тем более что один из известных детей Диброва, по словам умного папы, "пишет новеллы, и они напоминают Фаулза". Ага. Новеллы. Напоминают Фаулза. Писателя, который стал известен благодаря довольно крупным литературным формам", – справедливо заметила Львова.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на уроженке Ростова-на-Дону Полине в 2009 году, тогда девушке было 20 лет. Молодая супруга подарила телеведущему троих сыновей. Также у журналиста есть сын Денис от первого брака и дочь Лада, которую ему родила вторая супруга.