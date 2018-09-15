"Ни за что не поверю": Билан огорошил признанием о своих сантиметрах

Дима Билан стал гостем программы Ивана Урганта. В студию Первого канала с певцом пришла его коллега Polina.

В эфире "Вечернего Урганта" исполнители рассказали об истории создания суперхита "Пьяная любовь". После программы Билан поделился эмоциями с поклонниками, выложив фото в Instagram.

На снимке Polina, Билан и Урган. Дима стоит между своими коллегами и выглядит на их фоне очень низким.



"Да простят меня polina и urgantcom ,но меня задушила жаба и высота Ивана и высокая шпильки. Полины не оставили мне выбора при моем -то 1 м 82 см ( актуальная тема сантиметров нынче )) вот "забавная репродукция джаконды", – подписал кадр Дима.

Поклонники не поверили, что Билан настолько высокий. Многие сочли, что артист приврал. "А Ургант что тогда 2 метра?", "Ой, ну ни за что не поверю, что 182", "Главное не размер, а талант", – заявили фанаты.

Отметим, что во время шоу Билан вел себя довольно не уверено. Дима несколько раз оговорился, а его нога сильно подергивалась с первой до последней минуты программы. Это заметили фанаты артиста. "Дима, всю программу так странно подергивался. Это последствия болезни дают о себе знать?" – написал один из поклонников артиста.

Напомним, ранее Дима Билан признался, что переживает непростой этап в жизни. Певец перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни.