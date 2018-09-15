"Что с ним?": Бледанс шокировала видом взрослого наследника

Эвелина Бледанс показала взрослого сына. Яркая внешность молодого человека вызвала спор в Сети.



Фото с 24-летним наследником телеведущая опубликовала в Instagram. На снимке Бледанс выглядит ровесницей сына.

"Уговорила одну фотку поставить. Мой сын Николай", – подписала кадр телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Старшего сына Эвелины Николая публика видит крайне редко. Дело в том, что 24-летний наследник телеведущей от бизнесмена Дмитрия живет с отцом в Израиле. Сейчас Бледанс гостит у сына. Однако у телеведущей не всегда были гладкие отношения сыном. В какой-то момент наследник обиделся на мать за публикации его снимков в Сети, и родственники не общались. Только после рождения брата Семена Николай оттаял и стал больше времени посвящать Эвелине.

Отметим, старший сын очень похож на телеведущую. Это заметили и подписчики Бледанс. "Красавчик, как мама", "Вы с сыном очень похожи", "Одно лицо !!! Мамин сын", "Четкие! И улыбающиеся вы удивительно похожи", – написали поклонники.

Но нашлись в числе поклонников Бледанс и весьма негативно настоянные личности. Люди были шокированы экспериментами Николая со своей внешностью: волосы парня выкрашены в ядовито-зеленый цвет. "Ну и петух", "Разве мужчина настоящий покрасит себе голову в цвет попугая?!". "Что с ним", "Не повезло Эвелине с сыном", – заявили хейтеры.

