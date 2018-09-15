Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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"Он пил очень": Андрей Данилко о смерти отца от рака

Андрей Данилко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look
Андрей Данилко, более известный в образе Верки Сердючки, много лет назад потерял отца. Артист все еще переживает эту трагедию. О своей боли он рассказал в программе "Однажды". 
прочитано 2825 раз

Отец Андрея скончался из-за онкологии. Однако артист уверен, что родителя сгубил алкоголь.

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"Он пил очень. Человек был очень хороший, но когда выпивал – был уже не очень хороший. Мог высаживать окна, драки устраивал", – вспомнил создатель Верки Сердючки.

Несмотря на буйный нрав отца, Андрей тяжело переживал его потерю. Он даже пообещал себе, что никогда не будет пить. Это обещание артист сдержать не смог. Сейчас он оправдывает себя тем, что алкоголь на него не оказывает пагубного влияния.

Рассказал Данилко и о жизни своей семьи. По словам артиста, времена его детства были очень тяжелыми. В квартире его родителей не было даже душа. Семья была вынуждена ходить к родственникам, чтобы помыться, делали они это лишь раз в неделю.

Кадр эфира программы "Однажды" на НТВ

Как писали Dni.Ru, ранее Андрей Данилко сообщил, что расстается с образом Верки Сердючки. Прощальное турне запланировано на 2019 год.

Автор: Алёна Нестерова15 сентября 2018, 17:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина прощается с Веркой Сердючкой

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