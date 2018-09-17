Родившая Кудрявцева напугала народ трупом у себя дома

Лера Кудрявцева обнаружила, что ее кот – настоящий охотник. Домашний питомец поймал воробья и принес добычу прямо домой, где его и увидела телеведущая.

Лера Кудрявцева поделилась своим открытием на страничке в социальной сети Instagram. Телеведущая опубликовала два видео. На первом Лера запечатлела труп воробья и сидящего рядом с ним кота, а на втором – сам процесс охоты, который засняли камеры наблюдения. "Короче наш кот оказался охотником 😳Раньше ловил исключительно комаров и бабочек , но сегодня приволок воробья 😭Просто в прыжке взял и поймал . После этого события пошла и повесила на забор табличку " осторожно злой 😠 кот 🐱 " 🙈😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Лера.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Некоторые сочли, что такое видео не стоит выкладывать. "Фуууу, ну зачем такое показывать??", "Зачем мертвого воробья выкладывать?", "Кошмар... перья, расчлененка... зачем???", "не кормите совсем😂 приходится самому", "Ну это ужас просто (", "Мдааааа, лучше б не труп, а дочку показала.." – высказались брезгливые подписчики.

Впрочем, в основном фанаты расценили ролики с юмором. "В доме ребенок появился, он заботится", "Кормилец! Добытчик!!!!!", "Фофан видит – семья увеличилась, сознательно отнесся к этому– думает вдруг не справитесь и стал кормить семью", "Маше гостинец принес)))" – прокомментировали пользователи Сети с более крепкими нервами.

Ранее Лера Кудрявцева ответила на все неудобные вопросы о своей новорожденной дочери Марии. В передаче "Ты не поверишь!" телеведущая прямо заявила, что рожала сама, причем шла к этому несколько лет. "У меня были некоторые… Я же не буду вам рассказывать всю историю... Нет, это вымоленный ребенок! Ребята, успокойтесь. Рожала я сама. Это было непросто, это было тяжело", – рассказала Лера.

Менее чем через месяц после родов телеведущая снова вышла на работу, представ перед публикой невероятно стройной. Кудрявцева объяснила, что на самом деле у нее есть лишние килограммы, которые она искусно прячет под корсетом, с помощью специально подобранных аксессуаров. Впрочем, способствует похудению и стресс. Лера призналась, что может уснуть в любом месте, а еще сильно переживает, что находится вдали от малышки. "Мне кажется, это удел всех артистов и людей, которые работают", – констатировала ведущая.