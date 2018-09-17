Блюменкранц попросил жену стерпеть измену ради бесплатной квартиры от "Дома-2"
Отъезд Таты и дочки дается участнику непросто. Ежедневно его посещает чувство вины, и он понимает, насколько сильно обидел супругу.
Блюменкранц считает, что жена могла бы и стерпеть его измену с Марианой Петрей. Мужчина признавался, что девушка ему интересна. "Мне грустно, больно и неприятно, что так произошло. Она могла поступить умнее: не торопиться, остаться на Поляне и продолжить биться за квартиру для нашего ребенка, но она не захотела", – цитирует Валеру Dom2Life.ru.Тата в отместку жестоко избила разлучницу ногами. Валера пришел в ярость, увидев потрепанную Мариану. Мужчина накинулся на Тату – крепко схватил ее за шею и пригнул к земле. К счастью, другим участникам удалось высвободить и увести девушку.
Теперь Блюменкранц пытается снять стресс более приятными мыслями. Например, недавно он решил составить параметры идеальной, на его взгляд, женщины. Валера надеется, что к нему придет "брюнетка в теле с грудью 2,5 размера".
Как писали Dni.Ru, Валерий Блюменкранц поставил жирную точку в отношениях с женой. Финальным аккордом стала измена. Мужчина уединился на Сейшелах с участницей "Дома-2", интимный момент попал на видео, которое показали Тате. Оскорбленная супруга не вынесла унижений – она приняла решение забрать дочь и уехать в Москву.
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