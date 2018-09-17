"Рыжий карлик": Пугачеву публично унизили на шоу

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Понедельник 17 сентября
Лента новостей
13:30
Уснувший за рулем водитель влетел в столб
13:02
Первый Фестиваль Чехии пройдет в Москве
12:56
Почему брак превращает мужчину в свинью
12:55
Умер легендарный хоккеист
12:51
Беспилотные автомобили заполонят российские города
12:44
Порошенко официально разорвал договор о дружбе с Россией
12:15
Минобороны проводит брифинг по новым деталям катастрофы Boeing в Донбассе
11:49
При обвале на шахте погиб рабочий
11:38
Житель Башкирии задушил младшего брата во сне
11:36
Запад в ужасе от российского оружия (видео)
11:26
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
11:20
Заботливые собутыльники избили молодого водителя
11:14
Ослеп и оглох: "отравленный" участник Pussy Riot попал в реанимацию
11:13
Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз
11:01
Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге
10:53
Актеру Шакурову изуродовали машину
10:50
Полицейского заподозрили в убийстве соседа ножкой от табуретки
10:40
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
10:39
При взрыве в бане под Москвой пострадали люди
10:31
Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
10:30
Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
10:27
В Кургане пьяный пассажир бросился на полицейских с топором (видео)
09:39
Столб огня и черный дым: пожар в кинотеатре попал на видео
09:20
Легковушка с водителем утонула в болоте на окраине Екатеринбурга
08:47
Российский банк лишился лицензии
08:41
Под Челябинском участкового нашли мертвым на рабочем месте
08:31
В аварии на Кубани пострадали 19 человек
08:19
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
08:10
Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой
08:00
Прославленный писатель свел счеты с жизнью
19:28
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
17:46
Обласканная Якубовичем певица Монеточка заняла трон Киркорова
17:02
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
16:26
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
15:47
Любовницу Серова из "Дома-2" осудили за молитвы на камеру
15:12
Россиян предупредили об ураганах и смерчах
14:28
Интимная связь Соколовского с молодой певицей добила Дакоту
13:51
"Осталась без денег и работы": ошеломленную Седокову погнали в шею
13:25
Под Москвой женщина с ребенком спасались от мужа-тирана и выпали из окна
12:43
Муж оставил беременную Нюшу
12:07
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
11:29
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
10:55
"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
10:20
Рак всех перепугал: Сергей Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
10:07
Умерла звезда сериала "Секретные материалы"
09:59
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
21:27
Душераздирающие фото вернувшегося с того света актера Янина
20:35
Лоснящаяся от жира Максакова оттопырила губу перед Киселевым
20:11
У пассажирского самолета загорелся двигатель после посадки
19:30
Избитая у Малахова звезда "Дома-2" рыдает от бессилия в больнице
18:27
Игорь Скляр срочно прооперирован
17:57
"Он пил очень": Андрей Данилко о смерти отца от рака
17:20
Блюменкранц объяснил измену супруге на глазах у дочери
16:29
"Что с ним?": Бледанс шокировала видом взрослого наследника
16:04
На Рублевке Mercedes протаранил наземный переход и загорелся (видео)
15:38
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
14:32
73-летнего Якубовича сняли целующимся с молодой певицей
13:59
Звезду "Ворониных" бросил муж ради лучшей подруги
13:45
На улице в Мытищах нашли труп
13:09
Кейт Миддлтон пропала
12:30
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
12:08
Как Меган Маркл изменила принца Гарри
12:00
"Мне что отвернуться?!": Пелагею перекосило из-за Агутина на "Голосе 60+"
11:06
"Ни за что не поверю": Билан огорошил признанием о своих сантиметрах
10:18
Бузова показала округлившийся живот после съемок нового шоу
10:00
Страшные тайны: как Дзержинский стал Железным Феликсом
21:59
Почему Эрдоган предал Путина
21:55
В центре Москвы произошла стрельба
21:50
Странное интервью "отравителей" Скрипалей разобрали по минутам
21:46
В США у модели во время показа мод начались роды
21:43
Дибров разочаровал насмешкой о внебрачных детях в эфире Первого канала
21:38
В работе AppStore произошел масштабный сбой
21:33
На набережной Волгограда нашли снаряд времен войны
21:29
В Удмуртии грузовой поезд насмерть сбил женщину
21:13
В резиденции Порошенко начался отстрел
21:11
"Стеснялась других людей": жена Сергея Жукова об интимном процессе на публике
21:04
Житель Татарстана заявился в школу с пистолетом
21:00
"Захотел свежей крови": раскрыт тайный замысел жадного до славы Киркорова
20:55
На Урале пешехода насмерть сбили на трассе
20:50
Жители Тюмени пожаловались на странных строителей
20:39
"Фигура – космос": помолодевшая Кудрявцева очаровала народ
20:35
Без highly likely: Москва вызвала Лондон на серьезный разговор о Скрипалях
20:32
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
20:25
Омский парашютист забил друга до смерти
20:12
Популярный певец внезапно отменил концерт в Махачкале
20:12
Солист "Иванушек" пошутил о смерти Сорина и Яковлева
20:12
Найденные украинцами 300 тысяч ботов в Facebook оказались реальными людьми
20:00
Обессилевшего от рака знаменитого актера перед смертью избила жена
19:26
Пьеха рассказал о проблемах с сыном
19:17
Звезда "Дома-2" получила 400 тысяч за грязный скандал с Серовым
18:47
Побитая звезда фильма "Такси" развлеклась с русской моделью (видео)
18:25
"Пилинг рыбками" оставил клиента без пальцев на ногах
18:01
Команда московских спортсменов представит Россию на Всемирных летних играх в Абу-Даби
17:56
РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом
17:51
Водонаева попала в эпицентр смертельного урагана
17:46
Украина рассмешила своим тысячелетним флотом
17:44
Петров и Боширов исчезли после скандального интервью
17:39
Что происходит между Лорак и Лазаревым
17:35
Женщина-водитель сбила школьника на пешеходном переходе
17:29
Под Ростовом нашли бесхозный фонтан
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Избитая у Малахова звезда "Дома-2" рыдает от бессилия в больнице
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
Лоснящаяся от жира Максакова оттопырила губу перед Киселевым
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
Шоу-бизнес

"Рыжий карлик": Пугачеву публично унизили на шоу

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Первая жена певца Владимира Кузьмина дала откровенное интервью. Женщина высказалась о его романах, а одну из пассий – Аллу Пугачеву – назвала "рыжим карликом".
прочитано 15355 раз

Поэтесса Татьяна Кузьмина стала гостьей шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Женщина была первой супругой певца Владимира Кузьмина. Кстати, именно она написала ему песни, ставшие хитами, – "Моя любовь" и "Когда меня ты позовешь". Интересно, что на протяжении всего их брака Татьяна звала Владимира Джеймсом, потому что он был хиппи. Вообще, по ее словам, она никогда не была счастлива с артистом. "У нас был векторный брак, то есть я – слуга, он – хозяин", – констатировала Татьяна.

ПО ТЕМЕ

Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу

Интимное признание вернувшейся в Россию Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Причиной всех проблем, по словам Кузьминой, были его проблемы с алкоголем и любвеобильность. "Понимаете, он имел несколько женщин в день. Независимо от того, в кого он влюбился, на ком он женился. Никто не будет это терпеть", – высказалась поэтесса.

"Постоянное присутствие лжи в отношениях. Это невыносимо", – заявила Татьяна Кузьмина. По ее словам, их брак распался вовсе не из-за Аллы Пугачевой, которую. кстати, она на всю студию назвала "рыжим карликом". "Я ее видела в детстве, а так не знаю", – хлестко сказала Кузьмина. Татьяна отметила, что Алла якобы постоянно пыталась с ней поругаться, однако та не реагировала на провокации.

Кузьмины развелись, когда Татьяна узнала о беременности Ирины Мильциной. Поэтесса рассказала, что приехала к ней и "врезала по морде". "После этого у меня все умерло, и я больше не могла с ним общаться", – сказала Кузьмина. Сейчас Владимир и Татьяна не общаются, периодически певец помогает бывшей жене деньгами. Однако она считает, что финансовая поддержка слишком мала.

Автор: Наталья Аряева17 сентября 2018, 10:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: как Дзержинский стал Железным Феликсом
Почему Эрдоган предал Путина
В резиденции Порошенко начался отстрел
Без highly likely: Москва вызвала Лондон на серьезный разговор о Скрипалях

Шоу-бизнес

С больной Началовой сняли волосы и сожгли
Голого Малахова засняли с раздетой артисткой
Разведенка Порошина беременна от известного актера
Жена взорвалась от жизни с любовницей Кузьмина по соседству

Проишествия

"Пилинг рыбками" оставил клиента без пальцев на ногах
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Спорт

Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться

Тренер рассказала о трудности исполнения прыжков воспитанницы
Шоу-бизнес

Родившая Кудрявцева напугала народ трупом у себя дома

Телеведущая впала в шок от увиденного
Шоу-бизнес

С больной Началовой сняли волосы и сожгли

Артистка шокировала общественность
Шоу-бизнес

Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик

Певица попала в неловкую ситуацию

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Российские дети признаны самыми красивыми в мире
Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко

Спорт

Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
России подготовили новый допинг-скандал
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой

Регионы

Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru