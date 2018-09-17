С больной Началовой сняли волосы и сожгли

В Сети появилось видео, на котором Юлия Началова проходит процедуру наращивания волос. При этом в ролике артистка появилась с шевелюрой, которая крайне опечалила фанатов.

Видео в социальной сети Instagram разместил мастер, который приделывал чужие волосы к локонам Юлии Началовой. Как оказалось, эта процедура не для слабонервных. Мало кто знает, что старые съемные волосы парикмахеры сжигают. "Записана Юлия была только на коррекцию (снять старое наращивание, сжечь волосы не нашей студии и нарастить новенькие, уже укротительские☝️😄), но по ходу дела решили еще и подкрасить корни + протонировать длину (здесь попала точно в цель мастер-колорист Карина 🎯), и уже на правильный и нужный цвет сделать наращивание волос 😉❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал специалист.

В комментариях высказалась и сама Юлия Началова. Артистка полностью довольна полученным результатом. "Спасибо огромное ! Крутая работа !!! Я ооооооочень довольно ! Ваша работа и качество волос и окрашивание – просто супер 👏 👍❤️😘", – высказалась популярная исполнительница.

А вот многие поклонники Началовой пришли в ужас, увидев волосы артистки: "О боже это что такое??? Ну и пакля(", "вот что бывает, когда без конца к своей голове чужие волосы приделываешь", "Что с волосами Юлии? Я про те, которые ее настоящие", "Вот и додоращивалась( волосы в таком состоянии, что теперь годами надо свои волосы приводить в порядок".

Ранее стало известно, что на протяжении нескольких лет Юлия Началова страдает от мигрирующей подагры. Чтобы спрятать воспаленные суставы, артистка периодически носит перчатки. Певица тщательно скрывала болезнь, однако из-за слухов ей пришлось откровенно рассказать о недуге.