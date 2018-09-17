Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены
Недавно Катенька, как нежно называет жену Гоген, сделала круговую подтяжку лица. С забинтованной головой она появилась на одном из российских ток-шоу, а после пропала.
Поклонники забили тревогу. Гоген пытался успокоить публику, поэтому рассказывал, как его жена-старушка преобразилась. Однако фотографии супруги публиковать перестал. Затянувшееся молчание женщины заставило всех волноваться.
Фанаты скандальной парочки предположили ужасное – Катерина не перенесла последствий операционного вмешательства и скончалась. Своими мыслями они делились в соцсети Instagram.
Примечательно, что после появления слухов о смерти престарелой супруги Гоген также перестал выходить на связь. Обычно активный пользователь микроблога Солнцев уже около недели не подает в Сети признаков жизни.
Злопыхатели предположили, что шоумен уже хлопочет по поводу погребения и поминок, готовится к получению наследства. Якобы зрители его теперь долго не увидят, так как, скорее всего, он укатит вместе с деньгами Екатерины на какой-нибудь фешенебельный курорт. "Бабку забальзамировал еще на ТВ, панихиду заказал, наследство оформил.. жизнь удалась", – писали интернет-обыватели в комментариях под последним постом Солнцева.
Отметим, что ранее сам Гоген на каждом шагу рассказывал о чудесном преображении жены. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.
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