Популярного певца похоронили заживо в Москве
Исполнитель не на шутку напугал прохожих, "повесив" себя на балконе столичного отеля Ritz-Carlton на Тверской улице. 25-летний рэпер висел на альпинистском снаряжении, что спасло его падения. Хаски вместе с другом задержали сотрудники полиции, но в итоге отпустили.
Однако данного перформанса скандальному рэперу оказалось мало, и он организовал собственные похороны. Мероприятие прошло в Доме культуры "Стимул". На похороны заживо собрались более ста человек, передает StarHit.ru.
Свидетели прощания отметили, что сами сотрудники ДК не подозревали о запланированном мероприятии. Поклонники творчества рэпера попытались объяснить суть происходящего. Многие посчитали, что таким образом Хаски выразил переход из одного музыкального жанра в другой.
Ранее, 11 сентября рэпер уничтожил новый альбом "Евангелие от собаки". Музыкант признался, что на такой шаг пошел из-за повышенного внимания к себе.
Отметим, Кузнецов начал пробовать себя в музыке с 15-летнего возраста. Но известность к нему пришла лишь в 2017 году. Самые популярные треки Хаски – "Панелька" и "Пуля-дура". Интересно, что рэпер является выпускником журфака МГУ. В Москву молодой человек приехал в 2010 году из Улан-Удэ.
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