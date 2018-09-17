Умер ведущий программы "Час Пик"

В томской больнице в возрасте 51 года ушел из жизни тележурналист Андрей Мурашов, передает телеканал "360". Незадолго до смерти у него были проблемы с сердцем, однако врачи не сумели поставить диагноз.
Андрей Мурашов был ведущим программ "Час Пик" и "Успеваем" на телеканале ТВ2. Кроме того, он выступал в качестве автора специальных репортажей, рубрик и документальных фильмов.
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