"Богиня секса": первое фото старушки-жены Солнцева после пластики

Поклонники Гогена Солнцева могут не переживать: с престарелой женой шоумена все в порядке. В Сети появился первый после пластической операции снимок Екатерины Терешкович.

Беспокойство фанатов Солнцева объяснялось тем, что его жену после перенесенной операции никто не видел. Только сам шоумен рассказывал в соцсетях, как его супруга помолодела и в каком он восторге от преображения Екатерины.

"Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса", – восторгался Гоген.

И вот спустя несколько недель опубликован снимок 63-летней красавицы. Как сообщается, Терешкович результатами хирургического вмешательства в ее внешность довольна и наконец чувствует себя уверенно рядом со своим молодым возлюбленным.

Ранее Гоген признавался, что в восторге от преображения жены. Кроме того, по его словам, пластика помогла Екатерине справиться с комплексами. Скандальные звезды неоднократно заявляли, что действительно счастливы вместе и даже мечтают о детях.

"Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары! Пусть и ваша жизнь будет полна любви. И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим мы обязательно разберемся", – отвечал шоумен на негативные комментарии.



Несмотря на весь негатив в адрес влюбленных, они стараются сохранять оптимизм. Гоген уверен, что именно Екатерина является той самой единственной женщиной, которую он ждал всю жизнь. Сама же Терешкович доказала, что готова пойти на любые жертвы ради того, чтобы супруг считал ее красивой и сексуальной.

Первое фото Екатерины после пластической операции оказалось в распоряжении издания StarHit. Журналисты утверждают, что супруга шоумена действительно стала выглядеть гораздо моложе своего возраста.