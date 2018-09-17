Носков в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга

Telegram-канал 112 утверждает, что с начала сентября Николай Носков в больнице. Якобы артист в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга.

Сообщается, что 3 сентября у Николая Носкова произошел инфаркт головного мозга, и теперь он в тяжелом состоянии. При этом официальный представитель певца ранее утверждал, что с Николаем все хорошо и он проходит реабилитацию в санатории. Что точно происходит с артистом, точно неизвестно.

Отметим, что инфарктом мозга называется ишемический инсульт. Это нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается размягчением участка мозговой ткани — инфарктом мозга. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определенного участка головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови.

Ранее, в августе, в СМИ появилась информация о госпитализации Николая Носкова. Тогда официальный представитель певца утверждал, что его состояние улучшилось, однако основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться за его здоровье. "Коля сейчас очень болен, у него был инсульт", – заявил он.

Напомним, в марте 2017 года Николай Носков был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.