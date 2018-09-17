Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе

Народный артист Российской Федерации 87-летний Иван Краско разводится с 28-летней супругой Натальей Шевель. Актер не собирается долго оставаться холостым, он уже нашел себе новую зазнобу. Однако жена артиста уверена, что молодая любовница Краско не так проста, как кажется.

Новая девушка Ивана Ивановича – 28-летняя Юлия Кичемасова – готова подарить Краско то, что ему необходимо: заботу, любовь и ребенка. Девушка уже строит планы по поводу совместного будущего со звездой, она уже начала подбирать свадебное платье. "У нас был разговор. Он сказал, что поговорит с Наташей и попросит ее съехать. А в пятницу уже я со своими вещами въеду, я уже вещи свои собираю", – рассказала любовница Краско в студии программы "На самом деле" Первого канала.

Шевель не верит заявлениям соперницы. По словам супруги артиста, Иван Иванович никогда не выгонит ее из дома, так как ей некуда идти. Наталья собрала на Юлию внушительный компромат и готова представить его общественности – но прежде она даст возможность Кичемасовой признаться во всем самой.

"Здесь, в этой студии, я не раз раскрывала тайны разных женщин, которые липли к Ивану Ивановичу, непонятно откуда вылезли. Ты не первая, милая. Я задам тебе пару вопросов – лучше бы ты сказала правду. Кто ты есть на самом деле, откуда ты вылезла?" – спросила любовницу Краско Шевель. Новая зазноба артиста сообщила, что ей скрывать нечего.

Краско также появился в студии. Он сообщил присутствующим, что не состоит в романтической связи с Юлией. Якобы девушка попросила посодействовать ей в поступлении в театральный вуз, но не более того. Однако детектор лжи показал, что Краско лукавит. Он встречался с Кичемасовой в интимной обстановке и вел беседы о совместном будущем.

Шевель передала редакторам телешоу номер телефона некого Романа Добрецова. По словам супруги народного артиста, это бойфренд любовницы Краско. Молодой мужчина тоже стал гостем программы.

Добрецов сообщил, что состоит с Кичемасовой в отношениях с января этого года. О том, что его возлюбленная бегает за престарелой звездой советского кино, он узнал из прошлого выпуска передачи.

Юлия признала, что действительно встречалась с Романом, однако после знакомства с Иваном Ивановичем поняла, что для брака и рождения детей пожилой актер – лучший вариант. Любовница Краско признает, что не испытывает сильных чувств к звезде советского кино, однако не считает это помехой для создания счастливой семьи.