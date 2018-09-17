Иссохшая Волочкова потеряла грудь
Лучшее выступление Волочковой – так оценили поклонники выложенную в Сеть архивную запись репетиции балета "Баядерка". Анастасия танцевала со знаменитым артистом Фарухом Рузиматовым. Репетицию посетила легендарная балерина XX века Галина Уланова. Знаменитая танцовщица внимательно следила за успехами Рузиматова и очень тепло к нему относилась. Немного внимания досталось и Волочковой.
Анастасия и сама была неравнодушна к Фаруху – и отнюдь не только как к талантливому артисту. "Это первая любовь и первый любимый мужчина моей жизни", - описывала балерина свои романтические чувства к партнеру. Анастасии было 19 лет, когда она впервые встретила Рузиматова в Мариинском театре, Фаруху – 32 года.
"Мы танцевали вместе. И сцена, объединяя нас, привносила в наши романтические отношения невероятную чувственность и таинственность. Это был очень светлый и искренний роман, задавший тон последующим отношениям моей жизни", – вспоминала Волочкова.
Теперь поклонники знают: когда-то и Анастасия была хрупкой и миниатюрной. Худая, с маленькой грудью и осиной талией – такой предстала балерина на архивных снимках, пишет Woman's Day. "Фигура хороша, а как порхает!" – оценили фанаты внешность и мастерство своего кумира.
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