"Развелся с женой": Малахов и известная актриса тайно отпраздновали свадьбу

Андрей Малахов и Марина Федункив дали новый повод для слухов. Актриса и телеведущий записали провокационный ролик.

В своем Instagram Марина опубликовала видеонарезку, на которой запечатлена в компании Андрея. Запись начинается с заставки в стиле теленовостей с плашкой "Сенсация!".

На видео Малахов и Федункив сидят за уставленным яствами праздничным столом. "Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси", – сообщает артистка на камеру и чокается с телеведущим. На фоне им крича:т "Горько!".

Потом в звезды, как жених и невеста, смотрят грузинский танец в исполнении местных танцоров, а после позируют рядом с печью. Завершается "новостной выпуск" купанием Марины и Андрея в бассейне. Телеведущий держит актрису над водой на руках.

Напомним, в рамках акции "В отпуск с Андреем Малаховым" прославленный шоумен отправился в Грузию. Там телеведущий встретился с коллегой Александрой Буратаевой, в арт-салоне которой сам изготовил и разрисовал вазу, а теперь устроил заплыв с известной комедийной актрисой Мариной Федункив.

Ранее Андрей публиковал в своем микроблоге снимок, из бассейна, на котором держит на руках Марину. Поклонники в шутку пристыдили знаменитость, мол, в отпуск повез актрису, а не жену. Видимо именно после этих намеков звезды решили записать "скандальный" ролик.

Отметим, что поклонники оценили совместное творчество звезд и похвалили из-за отличное чувство юмора. "Артисты....... Что тут еще скажешь то. Ай Молодца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Марина генератор идей приколов для нашего настроения. Ждем интересных видео", "Похитительница сердец! 👏 Охотница ...", "Отожгла в очередной раз!🤣", – писали интернет-обыватели в комментариях.