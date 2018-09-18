Как живут пятилетние двойняшки Пугачевой и Галкина

Сегодня, 18 сентября, исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лизе. Журналисты собрали все данные о жизни самых известных в России двойняшек.

Максим Галкин и Алла Пугачева (правда, в меньшей степени) регулярно выкладывают на своих страницах в Instagram видео и фотографии малышей. Родители демонстрируют, как проводят свободное время Гарри и Лиза. Однако дети не только играют и путешествуют – много часов отнимают занятия.

Так, они ходят в частный детский сад. Элитное учебное заведение "Кот в сапогах" располагается неподалеку от поселка Грязь, где живет именитое семейство. В саду детям преподают английский и французский языки, а еще есть уроки балета, хорового пения и хореографии. Обучение в учреждении обходится Алле и Максиму примерно в 195 тысяч рублей за одного ребенка. Особняк регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает Гарри и Лизе дополнительные языковые уроки. Его услуги стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.

По словам сотрудника сада, обычно детей сопровождают няня и водитель. Если в учебном заведении запланирован праздник, с Гарри и Лизой приезжают звездные родители с охранниками. "Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих", – приводит слова сотрудника детсада StarHit.

Разумеется, за Гарри и Лизой приглядывает целый штат прислуги, в частности у детей есть няни. Они постоянно находятся рядом с воспитанниками (поэтому живут в замке) и за свои услуги получают примерно 100 тысяч рублей в месяц. В недавнем интервью бывшая сотрудница Галкина и Пугачевой призналась, какая это большая ответственность – приглядывать за ребенком: "Каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: "Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной".

Гарри и Лиза не живут в изоляции. Они регулярно общаются с ровесниками, причем многие из них – звездные отпрыски. Двойняшки дружат с детьми Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином, дочкой певицы Жасмин Маргаритой, наследницей Татьяны Навки Надеждой и другими. Впрочем, ближе всех к Гарри и Лизе шестилетняя Клавдия, дочь Кристины Орбакайте.