Рудковская в платье-палатке ударила в грязь лицом

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
партнеры
Вторник 18 сентября
Лента новостей
13:17
23-летняя российская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
12:56
Россиянка продала дочь за три тысячи рублей
12:47
Россиянин напал на ларек ради двух тысяч рублей
12:35
Многодетные родители выберут отпуск в удобное время
11:50
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
11:23
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
11:21
Под Москвой 18-летний юноша распсиховался и зарезал мужчину
11:08
Маликов вывел в свет постаревшую жену
10:55
Выставка – признание в любви откроется в Москве
10:47
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля
10:41
Известный боец умер от рака в 41 год
10:30
22-летняя спортсменка найдена мертвой на поле для гольфа
10:22
Стало известно об инциденте на борту пропавшего российского самолета
10:11
В Москве у известного актера украли 400 тысяч рублей
09:53
В Карелии ребенка чудом спасли с карниза многоэтажки
09:18
Украина придумала новый способ вернуть Крым
09:15
Гонки в Домодедово закончились жутким ДТП
09:04
"Игру престолов" признали лучшим сериалом
08:32
Самолет с россиянами пропал во время бомбежки Франции
07:58
В центре Москвы столкнулись Gelandewagen, Bentley и Lamborghini
21:59
Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)
21:49
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
21:41
Новые факты по МН17 окончательно добили Порошенко
21:31
В Челнах школьники подбросили "гранату" в магазин
21:25
"Развелся с женой": Малахов и известная актриса тайно отпраздновали свадьбу
20:56
Назван виновный в смерти актера на съемках сериала "Смерш"
20:53
"Опять дауна родите": беременная Бледанс устроила драку у Малахова
20:52
В Нижнем Тагиле директор магазина напал на покупателя
20:27
В Тюмени загорелся автомобиль
19:48
"Работают психологи": жена высказалась о состоянии разбитого инсультом Носкова
19:45
В Ростове поймали серийного насильника
19:10
Решившийся на смелый шаг Петросян с треском провалился
19:02
Загнанной в угол Степаненко пообещали перекрыть воду в квартире
18:39
Пронырливая Порошина в положении нарушила молчание
18:09
"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности
17:52
Петров и Боширов вынудили Кеосаяна ругаться матом
17:51
Депардье решил получить гражданство Турции
17:41
Начавший войну Трамп подложил свинью Путину
17:38
Почему беспечные люди более успешны
17:37
Скончался знаменитый российский писатель
16:58
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
16:47
Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным
16:37
Москвичи прогуляются по "Тропе здоровья"
16:35
Ольгу Дроздову побили и закидали камнями
16:34
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
16:32
Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17
16:31
На съемках известного российского сериала погиб актер
16:22
Раздувшаяся Максакова бестолково объяснилась
16:19
Сказке конец: Москву покидает бабье лето
16:05
Деньги коррупционеров направят в Пенсионный фонд
15:43
"Богиня секса": первое фото старушки-жены Солнцева после пластики
15:42
Носков в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга
15:38
Под Москвой начался крупный пожар
15:28
Под Петербургом расстреляли известного бизнесмена
15:05
Николая Носкова увезли после инсульта
15:00
Киев попался на чудовищной лжи о сбитом в Донбассе Boeing
14:53
Известный актер после ЧП вышел из комы
14:49
Клип "Цвет настроения черный" заставил Бледанс раздеться
14:49
Умер ведущий программы "Час Пик"
14:45
В Ижевске из водоема выловили утопленника
14:37
В Казани рейсовый автобус сбил женщину и скрылся с места ДТП
14:28
Популярного певца похоронили заживо в Москве
14:24
В жуткой аварии под Нижним Тагилом погиб человек
14:14
В Тюмени пьяная девушка выпала из окна
14:07
"Никогда не прощу": певица Валерия об обмане мужа
14:07
В Омске произошла массовая авария
14:06
Единороссы взяли на контроль выплаты учителям за ГИА
13:58
Пострадали дети: иномарка вылетела на тротуар в Нижнем Новгороде
13:50
Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены
13:46
Монеточка нелепо оправдалась за скандал в Москве
13:41
Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик
13:30
Уснувший за рулем водитель влетел в столб
13:09
С больной Началовой сняли волосы и сожгли
13:04
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
13:02
Первый Фестиваль Чехии пройдет в Москве
13:00
Виновна Украина: шокирующие подробности уничтожения Boeing над Донбассом
12:56
Почему брак превращает мужчину в свинью
12:55
Умер легендарный хоккеист
12:51
Беспилотные автомобили заполонят российские города
12:44
Порошенко официально разорвал договор о дружбе с Россией
12:24
Роскошная Зейналова раскусила вспотевших Петрова и Боширова
12:15
Минобороны проводит брифинг по новым деталям катастрофы Boeing в Донбассе
12:15
Голого Малахова засняли с раздетой артисткой
11:49
При обвале на шахте погиб рабочий
11:38
Житель Башкирии задушил младшего брата во сне
11:36
Запад в ужасе от российского оружия (видео)
11:35
Разведенка Порошина беременна от известного актера
11:26
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
11:20
Заботливые собутыльники избили молодого водителя
11:14
Ослеп и оглох: "отравленный" участник Pussy Riot попал в реанимацию
11:13
Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз
11:02
Жена взорвалась от жизни с любовницей Кузьмина по соседству
11:01
Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге
10:53
Актеру Шакурову изуродовали машину
10:50
Полицейского заподозрили в убийстве соседа ножкой от табуретки
10:40
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
10:39
При взрыве в бане под Москвой пострадали люди
10:32
Звезда "Убойной силы" в коме после нападения
10:31
Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
10:30
Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
Шоу-бизнес

Рудковская в платье-палатке ударила в грязь лицом

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Яна Рудковская появилась на юбилее журнала Tatler в весьма необычном платье. Многие интернет-пользователи нашли кучу недостатков в наряде.
прочитано 1885 раз

В Малом театре, где состоялось празднование десятилетия престижного издания, собралось множество отечественных знаменитостей. Вечеринку посетили певец и музыкант Дмитрий Маликов с женой Еленой и дочерью Стефанией, дизайнер Валентин Юдашкин, его дочь Галина и зять Петр Максаков, рэп-исполнитель Баста с супругой, Светлана Бондарчук и Дарья Мороз, причем обе, будто сговорившись, появились в нарядах, похожих на пижамы, и многие другие.

ПО ТЕМЕ

"Купила мама": в успехе "забитого" наследника Рудковской усомнились

Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Однако гвоздем шоу стала продюсер Яна Рудковская. Супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко появилась в таком фантазийном наряде, что все ахнули. Сама Рудковская объяснила такой выбор, опубликовав свою фотографию в Instagram. "Мое сногсшибательное кутюрный ансамбль от @ashistudio пришлось как раз к поводу, поскольку в другом наряде я не чувствовала бы себя главной героиней этого знакового вечера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – скромно написала Яна.

Многие пользователи Сети не согласились с мнением Рудковской и раскритиковали ее наряд. "Она еле передвигалась в этом платье-палатке. Очень нелепо", "у Яны никакого адекватного восприятия себя. Ну не тянешь ты этот наряд, не тянешь ни разу", "при таком наряде Рудковскую только на самовар сажать", "Мне вот интересно, когда будет модно голыми ходить, Яна тоже пойдет?) и будет говорить, что мы ничего не понимаем? Ну Платье жесть просто.... у Яны есть вкус, она всегда красиво одевается, но ЭТО!!!!!" – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева18 сентября 2018, 12:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маликов вывел в свет постаревшую жену

567

комментарии

Политика

Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)
Новые факты по МН17 окончательно добили Порошенко
Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным
Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17

Шоу-бизнес

Рудковская в платье-палатке ударила в грязь лицом
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот
Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм
"Проснись, стань человеком": Андрейченко послала знак вероломному наследнику

Проишествия

Назван виновный в смерти актера на съемках сериала "Смерш"
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Lifestyle

Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Происшествия

Самолет с россиянами пропал во время бомбежки Франции

На борту находились 14 человек
Шоу-бизнес

Беременная четвертым ребенком Наталья Антонова объявила об уходе

Артистка сообщила важную новость
Шоу-бизнес

Как живут пятилетние двойняшки Пугачевой и Галкина

Дети артистов отмечают день рождения
Шоу-бизнес

"Проснись, стань человеком": Андрейченко послала знак вероломному наследнику

Актриса высказалась о грязном скандале с наследником

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
Как Меган Маркл изменила принца Гарри
Российские дети признаны самыми красивыми в мире

Спорт

Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
России подготовили новый допинг-скандал

Регионы

Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru